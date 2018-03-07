نيمار ينتقم لألمانيا من المكسيك

الوقت- تمكن المنتخب البرازيلي من التغلب على نظيره المكسيكي بهدفين دون رد في المباراة التي أٌقيمت في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وسجل هدفي المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا في الدقيقة 51، وروبرتو فيرمينو في الدقيقة 89 من زمن اللقاء بعد أن تلقى تمريرة مقشرة من زميله نيمار.

اللقاء كان متوازناً في بدايته ولكن البرازيليون استطاعوا الإستحواذ على الكرة والحد من خطورة الهجمات المكسيكية بتعطيل مفاتيح اللعب عندهم.

وبهذه النتيجة سيواجه منتخب السامبا في ربع نهائي البطولة بلجيكا التي فازت على اليابان بنتيجة 3-2.