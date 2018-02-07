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  الإثنين 18 شوال 1439

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أخبار

10 دبلوماسيين إيرانيين يتسلّمون مهامهم الجديدة

الإثنين 18 شوال 1439
 
 
 
 
 
10 دبلوماسيين إيرانيين يتسلّمون مهامهم الجديدة

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الوقت-أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قائمة تتضمن أسماء 10 سفراء ومسؤولين في هيئات التمثيل الدبلوماسية الإيرانية لدى المنظمات الدولية والدول الأجنبية.

ومع انتهاء المدة الزمنية للمهام الدبلوماسية لعدد من سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية خارج البلاد، أصدر رئيس الجمهورية أمراً يقضي بتعيين 10 سفراء جدد.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية قائمة تتضمن أسماء 10 دبلوماسيين جدد سيمثلون إيران في المنظمات الدولية والدول الأجنبية وهم:

1.إسماعيل بقايي هامانه: سفير ومندوب دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف.

2. كاظم غريب آبادي: سفير ومندوب دائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فينا.

3.محمد جلال فيروزنيا: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان.

4.محمد رضا حاجي كريم جباري: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سويسرا.

5.عبد الناصر همتي: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين.

6.مسعود إدريسي كرمانشاهي: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بولندا.

7.فريدون حق بين: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في استراليا.

8.مرتضى رحماني موحد: سفيراً في اليابان.

9.سيد طه هاشمي: سفيراً في الفاتيكان.

10.كاظم شافعي: سفيراً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلوفينيا.

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