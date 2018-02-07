وزير اسرائيلي: سلّمنا بانتصار الرئيس الأسد

الوقت- أكد عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ووزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتس، ان كيان الاحتلال اصبح على قناعة تامة بأن الرئيس السوري بشار الاسد تمكن من حسم المعركة في بلاده لصالحه.

وتطرق شتاينتس، خلال حديث إذاعي إلى موضوع هجوم الجيش السوري على المسلحين في منطقة الجولان السوري، مضيفًا أن "السبب الوحيد لوجود ملايين اللاجئين في الدول المختلفة عدا عندنا، هو أننا إتبعنا سياسة عدم إستقبال أي لاجئ داخل إسرائيل"، حسب زعمه.

وقال شتاينتس "نحن نرى ماذا يحصل في الأردن، في سوريا وفي تركيا.. وفي اللحظة التي تُخلق فيها ثغرة فإنه سيتدفق عشرات ومئات الآلاف وسيكون هناك صعوبة في إغلاقها"« وأضاف "حدّدنا سياسات بأن لا نتدخل في الحرب الأهلية في سوريا، ولو كنا نريد أن نتدخل كان من المناسب القيام بذلك قبل خمس أو ست سنوات والعمل على إسقاط بشار الأسد"، على حد قوله.

وعندما سُئل إذا سلّم الكيان الاسرائيلي بإنتصار الرئيس السوري بشار الأسد، أجاب وزير الطاقة الصهيوني "أنا أعتقد بأننا سلّمنا مع إنتصار الأسد، لكن لا يدور الحديث عن خسارة مقابل المحور الشيعي، يدنا لا تزال العليا. نعم نجحنا في منع تمركز المحور الشيعي لإيران في سوريا"، حسب اعتقاده.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية أكدت في وقت سابق أن المعركة التي يخوضها الجيش السوريّ والحلفاء لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابيّة في الجنوب، وبشكلٍ خاصٍّ في الجزء المُحرّر من هضبة الجولان، تقُض مضاجع صناع ودوائر صناعة القرار في كيان الاحتلال الإسرائيلي، واشارت الى أن قادة الاحتلال سلّموا بعودة الرئيس الأسد إلى الجنوب السوري وإلى الحدود مع كيانهم.