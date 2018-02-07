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  الإثنين 18 شوال 1439

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أخبار

واشنطن: الرئيس الأسد ليس مشكلة استراتيجية

الإثنين 18 شوال 1439
 
 
 
 
 
واشنطن: الرئيس الأسد ليس مشكلة استراتيجية

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الوقت- قال جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأمن القومي، أن بلاده لاتنظر الى الرئيس السوري، بشار الأسد  کمشكلة استراتيجية.

وقال بولتون، في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية، الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس السوري حقق انتصارا في الحرب الدائرة في بلاده: "بصراحة، لا نعتقد أن الأسد يمثل مشكلة استراتيجية".

وشدد بولتون على أن "المشكلة الاستراتيجية تتمثل بإيران"، موضحا "الحديث لا يدور فقط عن برنامجها المستمر لتطوير الأسلحة النووية، وإنما كذلك عن دعمها الكبير والمتواصل للإرهاب الدولي، وكذلك عن وجود قواتها الدورية في الشرق الأوسط".

يذكر ان واشنطن شنّت ومنذ تولي ترامب زمام السلطة في البلاد، ضربتين على عسكريتين على الجيش السوري، في أبريل 2017 وأبريل 2018، بذريعة استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا، ووصف سيد البيت الأبيض نظيره السوري "بالحيوان"، وهو مااعتبره الأسد أنه وصف يمثل اخلاق ترامب واللغة التي يتحدث بها.

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