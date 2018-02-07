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  الإثنين 18 شوال 1439

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رياضة

بضربات الجزاء كرواتيا تهزم الدنمارك

الإثنين 18 شوال 1439
 
 
 
 
 
بضربات الجزاء كرواتيا تهزم الدنمارك
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الوقت- استطاعت كرواتيا وضع قدم لها في ربع نهائي كأس العالم بعد أن فازت على الدنمارك بضربات الترجيح  (3-2) بعد مباراة دراماتيكية قوية انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 في وقتيها الأصلي والإضافي.

وفي تفاصيل اللقاء سجّل منتخب الدنمارك هدفه عن طريق مدافعه ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، ليعود ماندزوكيتش بالكروات سريعاً في الدقيقة الرابعة بهدف من تسديدة قريبة.

يشار إلى أن الحارس كاسبر شمايكل تصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 114 من لوكا مودريتش.

وفي ضربات الترجيح، سجّل لكرواتيا أندريه كراماريتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش وأضاع ميلان باديلي وجوسيب بيفاريتش، بينما سجل للدنمارك سيمون كاير ومايكل كرون وأضاع كريستيان إريكسين ولاسه شوني ونيكولاي يورجينسين.

ونال لقب رجل المباراة حارس الدنمارك شمايكل الذي تصدى للعديد من الفرص المحتمة ولثلاث ركلات جزاء، كما أن حارس كرواتيا تصدى لثلاث ركلات جزاء كذلك.

وبذلك يضرب المنتخب الكرواتي موعداً مع المنتخب الروسي في دور ربع النهائي.

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