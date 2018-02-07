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رياضة

بعد البرتغال والأرجنتين إسبانيا تودع كأس العالم

الإثنين 18 شوال 1439
 
 
 
 
 
بعد البرتغال والأرجنتين إسبانيا تودع كأس العالم
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الوقت- تمكّن المنتخب الروسي من خلق مفاجأة كبيرة بإقصاءه منتخب إسبانيا من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا بعد أن امتدت المباراة لضربات الترجيح بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي.

افتتح سيرجي إينياتشيفيتش أهداف المباراة لصالح إسبانيا بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 12، ثم عادل أرتيم دزيوبا النتيجة في الدقيقة 41 بهدف من ضربة جزاء.

ونجح المنتخب الروسي في العبور إلى ربع النهائي بتسجيله 4 ركلات مقابل 3 لإسبانيا، مستفيد من إهدار كوكي وأسباس لركتلين.

وبذلك خرج حامل لقب نسخة 2010 من البطولة بعد خروج البرتغال والأرجنتين يوم أمس.

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كلمات مفتاحية :

إسبانيا روسيا كأس العالم 2018

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