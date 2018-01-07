14 دولة أوروبية توقع وثيقة إعادة اللاجئين

الوقت-وافقت 14 دولة من دول أوروبا يوم أمس السبت، على توقيع اتفاقيات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى تسجيلهم سابقا خارج ألمانيا، وذلك بعد الضغوط التي مارستها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكشفت وكالة رويترز الامريكية، أن الدول الاوربية الأربعة عشر، والتي كان بعضها قد أعلن معارضته لسياسة ميركل المنفتحة على اللاجئين، قد وافقت على إعادة المهاجرين إليها.

وفي تفاصيل الوثيقة: "في اللحظة الحالية بلغت نسبة النجاح في إعادة توطين (المهاجرين) من ألمانيا وفقا لاتفاق دبلن 15 في المائة فقط من الحالات. سنوقع اتفاقيات إدارية مع كثير من الدول الأعضاء، لإسراع عملية إعادة التوطين وإزالة العقبات".

ومن بين الدول التي قالت إنها لن تعارض إبرام مثل هذه الاتفاقيات، المجر وبولندا والتشيك، اما الدول التي تسير على نفس خطى المستشارة الألمانية هي بلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وليتوانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد.

يذكر ان المستشارة الألمانية قد أصدرت قراراً عام 2015 بفتح حدود ألمانيا أمام طالبي اللجوء في العالم، ولم تعجب هذه السياسة بعض الدول الأوروبية، كما أعلن وزير داخليتها مرارا وتكراراً رغبته في اغلاق الحدود في أسرع وقت ممكن وإعادة اللاجئين الى بلادهم.