ميسي ورونالدو خارج المونديال

الوقت- في دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018 المقام في روسيا خرج قطبي كرة القدم الإسبانية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من البطولة بعد إقصاء منتخبي البرتغال والأرجنتين على يد منتخبي الأوروجواي وفرنسا.

حيث خسر منتخب التانغو مباراته أمام فرنسا بنتيجة 4-3 في ظل آداء باهت للبرغوث الأرجنتيني وفي مباراة عالية المستوى من مبابي ورفاقه.

وسجل رباعية فرنسا، أنطوان جريزمان وبنيامين بافارد وكيليان مبابي (هدفين)، في الدقائق 13 من ركلة جزاء و57 و64 و68، فيما حملت ثلاثية الأرجنتين، توقيع آنخيل دي ماريا وجابرييل ميركادو وسيرجيو أجويرو، في الدقائق 41 و48 و93.

وفي مباراة البرتغال والأوروجواي خسر البرتغاليون المباراة رغم الآداء العالي الذي قدموه في ظل اعتماد الأوروجواي على الهجمات المرتدة وتألق إيديسون كافاني الذي سجل هدفي منتخبه أما هدف البرتغال فحمل توقيع بيبي (pepe).