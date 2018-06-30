هل ستسلم روسيا إدوارد سنودن لأمريكا بعد قمة ترامب وبوتين؟!

الوقت- تساءلت مواقع إخبارية أمريكية يوم أمس عن مسألة تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، لأمريكا بعد القمة المرتقبة للرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو القادم.

وقال محررو هذه التقارير إنه من المرجح أن تُحلّ قضية سنودن مع قضايا أخرى بين الطرفين في اللقاء المقبل، إلا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف كان له رأي آخر حيث قال في حديثه لقناة "Channel4" البريطانية، الذي تم نشره أمس الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد عبّر عن موقفه من إدوارد سنودن منذ عدة سنوات.

وأضاف: "ردّاً على هذا السؤال قال بوتين إن هذه المسألة يجب أن يقرّها سنودن بنفسه، إننا نحترم حقوقه ولا يمكننا طرده ضد إرادته".

كما وذكر لافروف أن سنودن، قد وصل إلى روسيا من دون الجواز الأمريكي، إذ تم إلغاؤه أثناء رحلته الجوية من هونغ كونغ إلى موسكو.

هذا ويذكر أن سنودن كشف في يونيو عام 2013 معلومات أمريكية سرية لصحيفتي "The Guardian" و"The Washington post" حول المراقبة الكاملة للمخابرات الأمريكية على وسائل الاتصال بين مواطني دول كثيرة في جميع أنحاء العالم ومن بينها هاتف رئيسة الوزراء الألمانية ميركل.