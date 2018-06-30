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  السبت 16 شوال 1439

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الإقتصاد

تركيا: لن نقاطع إيران لأجل أمريكا

السبت 16 شوال 1439
 
 
 
 
 
تركيا: لن نقاطع إيران لأجل أمريكا
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الوقت- أبلغت أميركا هذا الأسبوع عدة دول بوقف جميع وارداتها من النفط الإيراني إعتباراً من تشرين الثاني.

وفي هذا الإطار صرح ​وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو​: "تركيا لن تقطع العلاقات التجارية مع إيران بناء على أوامر من دول أخرى."

يشار إلى أن تركيا سبق وأعلنت عن زيادة تبادلاتها التجارية مع إيران من 10 مليارات إلى 30 مليارات دولار بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعمل واشنطن على قطع الطريق أمام إمدادات الخام الإيراني إلى أسواق النفط العالمية، وذلك عن طريق تطبيق عقوبات على طهران في نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف لتقليص التمويل المتجه إلى إيران.

وأبدى الكثيرون من كبار مستهلكي النفط الإيراني، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية، بالفعل نيتهم التوقف عن استيراد الخام الإيراني ما لم تمنحهم واشنطن استثناء من العقوبات.

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