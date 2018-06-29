الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

الوقت- أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التوصل الى اتفاق في قمة بروكسل لتمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال مصدر أوروبي من داخل قمة بروكسل للصحفيين: "جرت مناقشة قصيرة حول موضوع روسيا،أوكرانيا واتفاقات مينسك وكانت نتائجها الاتفاق حول تمديد العقوبات لمدة 6 أشهر أخرى".

وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجاريا مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة 6 أشهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.

وفي مارس/آذار 2014 فرض الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان حظرا للسفر على مسؤولين وسياسيين من روسيا ومن القرم، كما تم تجميد محادثات بين الغرب مع روسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، إذ أعلن قادة مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى عن تجميد الاستعدادات لعقد قمة مجموعة الثماني في روسيا.

ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على حوالى 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجين على "لائحة سوداء". وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الاوروبية، ولا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.

وحض الاتحاد روسيا من جديد على الاقرار بمسؤوليتها في كارثة الرحلة ام اتش 17 التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.