موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 15 شوال 1439

إخترنا لكم

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. هل يلعب ترامب بالنار؟ الوقت- الحرب التجارية بين الصين وامريكا، بهذا المشهد آلت العلاقات الصينية الأمريكية بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قرابة شهرين بفرض رسوم...

معركة الحديدة: التصعيد نحو التصعيد الوقت- بعد المعارك الضارية غير المتكافئة التي شهدتها مدينة الحديدة الساحلية، تسير الإمور نحو التصعيد العسكري مع إستمرار سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها العدوان أرضاً وجواً

العراق؛ بوابة السياسة مغلقة في وجه واشنطن فهل يمكن فتحها عسكرياً؟! الوقت- المحاولات الأمريكية لم تستطع أن تُضعف الحشد الشعبي في العراق عبر البوابة السياسية التي أغلقها السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في ...

أين حزب الله من معادلات الردع الجوي؟ الوقت-لطالما أكّد حزب الله على حقّه في امتلاك واستخدام أنظمة الدفاع الجوّي. لكن طفرة الأخبار التي تتحدّث عن حصل المقاومة على هذا السلاح، لم تفضي إلى مشاهد مماثلة لحداثة إسقاط الدفاعات الجويّة السوريّة لطائرة الـF-16 الإسرائيلية.

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا الوقت- كعادته، فاجأ السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في البرلمان الجميع. التحالف الجديد بين "ائتلاف الفتح العراقي" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و"حركة سائرون"

أخبار

مئات المسلحين في بلدات ريف درعا يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

مئات المسلحين في بلدات ريف درعا يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

مئات المسلحين في بلدات ريف درعا يسلمون أسلحتهم للجيش السوري

الشرطة الامريكية تعتقل نحو 600 متظاهر ضد سياسة ترامب في واشنطن الشرطة الامريكية تعتقل نحو 600 متظاهر ضد سياسة ترامب في واشنطن

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

ظريف يردّ على بومبيو: الشعب الأمريكي نفذ صبره ظريف يرد على بومبيو: الشعب الأمريكي نفذ صبره

مجلة أمريكية: شرعية محمد بن سلمان خارجية فقط، وهو لا يحظى بدعم السعوديين مجلة أمريكية: شرعية محمد بن سلمان خارجية فقط، وهو لا يحظى بدعم السعوديين

محمد بن سلمان يسيطر على وكالتي "أمازون" و"علي بابا" محمد بن سلمان يسيطر على وكالتي "أمازون" و"علي بابا"

زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة

الجعفري: مواجهة الإرهاب والتطرّف هي مهمة دولية جماعية الجعفري: مواجهة الإرهاب والتطرف هي مهمة دولية جماعية

بوتين يعلن سحب 25 طائرة حربية ومئات العسكريين الروس من سوريا بوتين يعلن سحب 25 طائرة حربية ومئات العسكريين الروس من سوريا

القضاء الفرنسي يتهم شركة أوروبية كبرى بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا القضاء الفرنسي يتهم شركة أوروبية كبرى بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

ماليزيا تعلن رسمياً سحب قواتها من السعودية ماليزيا تعلن رسمياً سحب قواتها من السعودية

تركيا تسرق البطاطا السورية لمواجهة ارتفاع الأسعار تركيا تسرق البطاطا السورية لمواجهة ارتفاع الأسعار

الجيش السوري يحرّر مساحات واسعة من ريف درعا جنوب البلاد الجيش السوري يحرر مساحات واسعة من ريف درعا جنوب البلاد

الاتحاد الأوروبي يجدّد دعمه القوي للاتفاق النووي مع إيران الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للاتفاق النووي مع إيران

رئيس لجنة تقصّي الحقائق النيابية في العراق يدعو إلى الاستعداد النفسي لإلغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية في العراق يدعو الى الاستعداد النفسي لالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا

الكيان الإسرائيلي يعترف بزيادة قوة المقاومة الفلسطينية بشكل كبير الكيان الإسرائيلي يقر بزيادة قوة المقاومة الفلسطينية بشكل كبير

إيران تعلن فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ 9 سنوات ايران تعلن أعادت فتح محطة نووية متوقفة عن العمل منذ 9 سنوات

الكونغرس الأمريكي يرفض قانون الهجرة الخاص بترامب الكونغرس الأمريكي يرفض قانون الهجرة الخاص بترامب

غلوبال ريسيرش: كيف تعكس مباراة كرة القدم علاقات القوى الجيوسياسية في السعودية ومصر؟ غلوبال ريسيرش: كيف تعكس مباراة كرة القدم علاقات القوى الجيوسياسية في السعودية ومصر

استمرار "التضخم" السنوي في السعودية للشهر السابع على التوالي استمرار التضخم السنوي بالسعودية للشهر السابع على التوالي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

كيف يغيّر "ترامب" سياسة أمريكا الخارجية؟

آبل وسامسونغ يتوصّلان لتسوية

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. تسييس أم تفعيل؟

مجلة أمريكية: شرعية محمد بن سلمان خارجية فقط، وهو لا يحظى بدعم السعوديين

كولمبيا واليابان إلى دور الثمن نهائي

زعماء الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى اتفاق جديد بشأن الهجرة

النظام العالمي...و التنافس الأمريكي الصيني

كيف ينفذ "جنود الخطوط الخلفية" عملياتهم الإرهابية...اغتالوا حتى يثور الناس؟!

بلجيكا تعبر إنجلترا بالبدلاء

ظريف يردّ على بومبيو: الشعب الأمريكي نفذ صبره

الجعفري: مواجهة الإرهاب والتطرّف هي مهمة دولية جماعية

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

محمد بن سلمان يسيطر على وكالتي "أمازون" و"علي بابا"

هل تحلُّ الحديدة مكان سقطرى.. وما هي نوايا المحمدين من الهجوم عليها؟

إنقلاب شبواني على الإمارات: هل تقطعت خيوط اللعبة؟

"فيسبوك وتويتر" تغلقان صفحات المقاومة دون سابق إنذار!

معركة الحديدة: التصعيد نحو التصعيد

فتوى تونسية بتحريم الحج لهذا العام نصرة لليمن؟!

هكذا وصف الرئيس السوري بشار الأسد قمة ترامب وكيم جونغ أون!

باحث إماراتي: السيسي متسوّل عند أقدام ملوك وأمراء وسلاطين الدول الخليجية!

هادي في أحضان ابن زايد.. ما وراء المواقف الأخيرة ؟

الاندبندنت: السعودية بأسوأ أحوالها ولهذا سمح للنساء بالقيادة

الجيش السوري يرفع راية الدولة في دير الزور ويدوس رايات النصرة في درعا

هذا ما قاله زعيم حزب العمال البريطاني عن الأزمة السورية والقضية الفلسطينية!

بالصورة "عكاظ " تشعل الشارع المصري بعنوان مستفز بعد مباراة مصر والسعودية؟!

باحثون كويتيون: السعودية تريد "حَلْب" الكويت مجدداً!

ظريف: أمريكا تريد دفع إيران للخروج من الاتفاق النووي

الإعلام الحربي المركزي: تحرّير منطقة اللجاة في ريف درعا

تسييس الحج مجدداً؛ انتقادات واسعة تجتاح العالم الإسلامي وتهديد تونسي بإلغائه هذا العام

استغلال المونديال لأغراض سياسية.. "إسرائيل" في المقدمة

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

أين حزب الله من معادلات الردع الجوي؟

يديعوت أحرونوت: السعودية والإمارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

مسيرات جماهيرية حاشدة حول العالم بمناسبة يوم القدس العالمي

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

أطماع أبوظبي بميناء الحديدة وراء تزعمها العملية العسكرية..تحذيرات من كارثة إنسانيّة

العراق؛ بوابة السياسة مغلقة في وجه واشنطن فهل يمكن فتحها عسكرياً؟!

معركة الحديدة: التصعيد نحو التصعيد

الحديدة بين الحرب الإعلامية والنفسية: الغلبة لرجال الميدان

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

الجمعة 15 شوال 1439
 
 
 
 
 
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا

مواضيع ذات صلة

الإتحاد الأوروبي يمدّد العقوبات على روسيا 6 أشهر

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، التوصل الى اتفاق في قمة بروكسل لتمديد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى.

وقال مصدر أوروبي من داخل قمة بروكسل للصحفيين: "جرت مناقشة قصيرة حول موضوع روسيا،أوكرانيا واتفاقات مينسك وكانت نتائجها الاتفاق حول تمديد العقوبات لمدة 6 أشهر أخرى".

وسيطيل القرار أمد العقوبات على التعامل تجاريا مع قطاعات البنوك والأموال والطاقة الروسية لمدة 6 أشهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.

وفي مارس/آذار 2014 فرض الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان حظرا للسفر على مسؤولين وسياسيين من روسيا ومن القرم، كما تم تجميد محادثات بين الغرب مع روسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، إذ أعلن قادة مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى عن تجميد الاستعدادات لعقد قمة مجموعة الثماني في روسيا.

ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على حوالى 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجين على "لائحة سوداء". وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الاوروبية، ولا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.
وحض الاتحاد روسيا من جديد على الاقرار بمسؤوليتها في كارثة الرحلة ام اتش 17 التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شعار مونديال روسيا 2018
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة

ايران وافريقيا علاقات تتجاوز حدود السياسة والتجارة
مشاهد تقشعر لها الابدان من جريمة سعودية في صنعاء
مسيرة "جمعة الجرحى"..لتسقط صفقة القرن
الأسد يكشف معلومات هامة حول ملف الجنوب وأفاقه العسكري والسياسي