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  الجمعة 15 شوال 1439

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أخبار

محمد بن سلمان يسيطر على وكالتي "أمازون" و"علي بابا"

الجمعة 15 شوال 1439
 
 
 
 
 
محمد بن سلمان يسيطر على وكالتي "أمازون" و"علي بابا"

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مجلة أمريكية: ولي العهد السعودي أهم حليف لـ "إسرئيل"

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الوقت- كشفت مصادر محلية سعودية، اليوم الجمعة، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قام بالسيطرة على وكالتي "أمازون وعلي بابا" في بلاده اللتين تعتبران أكبر منفذين إلكترونيين لبيع المنتجات على مستوى العالم.

وكشف حساب "العهد الجديد" على موقع التويتر في تدوينة له "عبر شركات (واجهة) تابعة له، حصل ابن سلمان على وكالتي أمازون وعلي بابا في السعودية، لكي يتحقق أكبر قدر من النهب، ويتجه المواطن في تسوقه إلى هذه المواقع"، وأضاف: "ستعمد الحكومة في قادم الأيام على إيقاف ومحاربة المحلات الصغيرة، وسيكون التضييق بشكل خاص على المحلات الاستهلاكية اليومية".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أكدت في وقت سابق أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان يريد أن ينتقم من "فقر" والده عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، وذكر التقرير أنه عندما كان ابن سلمان في العقد الثاني من عمره تبيّن فجأة أن والده فقير بالمقاييس السعودية، وأن الآخرين من أسرة عبد العزيز المؤسّس للمملكة جمعوا ثروات طائلة من الأعمال الحكومية.
وقالت الصحيفة: إن الملك سلمان بن عبد العزيز ظلّ أميراً لمنطقة الرياض لعقود يعول أسرته بالمنح التي يقدّمها له شقيقه، الملك فهد بن عبد العزيز، مضيفةً: إن "ابنه محمد عندما انتبه إلى تلك الحقيقة شعر بالصدمة وقرّر تغيير ذلك، مؤكدة أن حسد محمد بن سلمان هو وراء حملة الاعتقالات التي شنّها على الأمراء الآخرين من أسرة آل سعود، العام الماضي.
وقالت وول ستريت جورنال الأمريكية إن وليّ العهد السعودي أصبح ثرياً بشكل خيالي؛ إذ امتلك في السنوات القليلة الماضية أضخم اليخوت في العالم، وقصراً فرنسياً، ولوحة فنية لليوناردو دافنشي تبرّع بها لاحقاً لدولة الإمارات.

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محمد بن سلمان أمازون علي بابا

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