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  الجمعة 15 شوال 1439

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علوم وتكنولوجيا

آبل وسامسونغ يتوصّلان لتسوية

الجمعة 15 شوال 1439
 
 
 
 
 
آبل وسامسونغ يتوصّلان لتسوية
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الوقت- بعد أكثر من سبع سنوات من النزاع القضائي الذي اتخذ كل الأشكال الممكنة من التنافس التجاري في سوق الهواتف والألواح الذكية توصلت شركتا سامسونغ وآبل إلى تسوية حول خلافهم الدائر على براءة اختراع تدعي آبل بأن سامسونغ استنسختها في جوّالاتها.

وفي هذا الإطار قالت القاضية لوسي كوه في إحدى جلسات المحكمة: "الشركتين أكدتا التوصل إلى تسوية، ولم يتم الكشف عن شروط هذه التسوية."

يشار إلى أن المشكلة بدأت بين الشركتين حول عدد من براءات الاختراع الخاصة بالتصميم والبنود الخاصة بالوظائف الأساسية للجوال مثل النقر للتكبير وشبكة تطبيق الشاشة الرئيسية، وبدأ نزاع براءات الاختراع في عام 2011 وأسفرت في البداية عن حكم بقيمة مليار دولار لصالح "آبل"، لكنها لم تنتهِ عند هذا الحد.

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آبل سامسونج

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