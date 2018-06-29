كولمبيا واليابان إلى دور الثمن نهائي

الوقت- تمكن المنتخب الكولمبي من شق طريقه إلى دور الثمن نهائي من بطولة كأس العالم المقام في روسيا بعد فوزه على السنغال بنتيجة 1-0 في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

أحرز مدافع برشلونة ياري مينا الهدف الوحيد للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 74 من ضربة رأسية قوية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد كولومبيا إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد السنغال عند النقطة 4 ويودع المونديال بعد احتلاله المركز الثالث خلف اليابان.

يجدر الإشارة إلى أن اليابان تأهلت على حساب السنغال رغم تساويهم في النقاط وفارق الأهداف بسبب نظام البطولة الذي يعتمد على اللعب النظيف أي عدد الإنذارات التي تلقاها كل فريق.