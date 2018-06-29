بلجيكا تعبر إنجلترا بالبدلاء

الوقت- تمكنت بلجيكا من تحقيق فوز تاريخي لها على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب كالينينجراد لحساب المجموعة السابعة أحرز هدفها الوحيد لاعب اليونايتد السابق عدنان يانوزاي في الدقيقة 51.

وظهر المنتخب البلجيكي آداءاً مميزاً رغم أن المدربين خاضا المباراة بالبدلاء بإعتبار أنها تحصيل حاصل، ورفعت بلجيكا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط مقابل 6 لانجلترا علما بأن المنتخبين ضمنا تأهلهما إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، وضربت بلجيكا موعدا مع اليابان في الدورر التالي، فيما تتواجه انجلترا مع كولومبيا.

يشار إلى أن تونس حققت فوزاً معنوياً بنتيجة 2-1 على بنما في إطار منافسات الجولة نفسها لحساب المجموعة السابعة لتحل ثالثة وتغادر البطولة.