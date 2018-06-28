ماليزيا تعلن رسمياً سحب قواتها من السعودية

الوقت- أعلنت ماليزيا اليوم الخميس انسحابها رسمياً من تحالف العدوان السعودي - الأمريكي على اليمن وسحب قواتها العسكرية من السعودية.

وأكد وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، سحب قوات بلاده رسمياً من السعودية، مشيراً إلى أن القرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي، وأعرب عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما، وذلك وفقاً لصحيفة “Malaysia Today”.

وشدد سابو على أن ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء “إسرائيل” مؤكداً أن بلاده تريد علاقات جديدة مع السعودية ومثلها مع قطر.

وشكل وصول مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء في ماليزيا، ضربة كبيرة للسعودية بعد خسارة حليفها نجيب عبد الرزاق المتورط في قضايا فساد تتعلق بصندوق التنمية الاستراتيجي بالتواطؤ مع أمراء سعوديين.

وتشنّ السعودية والإمارات منذ 26 من شهر آذار عام 2015 حرباً متواصلة على الشعب اليمني أدّت إلى سقوط آلاف الضحايا وتدمير شبه كامل للبنى التحتية والخدمات الصحية في هذا البلد العربي الفقير، ما يهدد حياة الملايين بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.