بخطى ثابتة البرازيل تقهر صربيا وتتأهل

الوقت- قدم المنتخب البرازيلي أفضل آداء له في كأس العالم المقامة في روسيا في مباراته أمام منتخب صربيا والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح منتخب السيليساو في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الفوز البرازيلي كان مستحقاً بفضل تماسك الآداء البرازيلي والإستحواذ الذي طغى في معظم أوقات المباراة، أما المنتخب الصربي فظهر مستسلماً منذ بداية المباراة ولم يبد ندّية أمام الزحف الأصفر.

وأحرز هدفي اللقاء باولينيو في الدقيقة 36 وتياجو سيلفا في الدقيقة 68، وبذلك تصدرت البرازيل المجموعة برصيد 7 نقاط، لتتأهّل لملاقاة المكسيك، وصيفة المجموعة السادسة.

يجدر الإشارة إلى أن المجموعة نفسها شهدت تعادل منتخبي سويسرا وكوستاريكا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة نفسها لتتأهل سويسرا كثاني المجموعة بعد البرازيل.