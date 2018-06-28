كوريا تقسو على ألمانيا وتركلها خارج المونديال

الوقت- في مفاجأة مدوية، خسر المنتخب الألماني أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد وودع المانشافت حامل لقب نسخة 2014 بطولة كأس العالم الحالية المقامة في روسيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب "كازان" ضمن منافسات الجولة الختامية بدور المجموعات بمونديال روسيا شهدت استحواذاً كبيراً للألمان في فترات مختلفة من المباراة، ولكن ذلك لم يمنع الكوريون من تحقيق العديد من الفرص أمام مرمى نوير.

إلا أن لعنة الدقائق الأخيرة أطاحت بالمانشافت كما سبق وفعلت بمنتخبات عدة، حيث سجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون في الدقيقة (92)، وسون هيونج مين في الدقيقة (96)، ليتأكد تأهل السويد في الصدارة والمكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة بعد أن خسر المنتخب المكسيكي أمام السويد بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة نفسها.