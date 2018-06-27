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  الأربعاء 13 شوال 1439

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أخبار

استمرار التضخم السنوي بالسعودية للشهر السابع على التوالي

الأربعاء 13 شوال 1439
 
 
 
 
 
استمرار التضخم السنوي بالسعودية للشهر السابع على التوالي

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الوقت- ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية خلال مايو / أيار الماضي، للشهر السابع على التوالي، بصعود بلغت نسبته 2.3 بالمائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي اليوم الأربعاء، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة سجل في مايو/أيار الماضي 107.3 نقاط، مقارنة بـ 104.9 نقاط في الشهر ذاته من 2017، و107.7 نقاط في أبريل / نيسان الماضي.

وسجل التضخم في السعودية انكماشا حتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بمتوسط 0.3 بالمائة على أساس سنوي، فيما ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، و0.4 بالمائة في ديسمبر / كانون الأول الماضي، و3 بالمائة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتوقعت الحكومة السعودية، ارتفاع التضخم بنسبة 5.7 بالمائة في 2018، مع تحسن النشاط الاقتصادي، وتطبيق بعض تدابير الإيرادات وتصحيح أسعار الطاقة، وبدأت السعودية في يوليو / تموز الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 ـ 100 بالمائة.

فيما بدأت مطلع العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة، كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء وذلك في اطار سد عجوزات الموازنة.

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