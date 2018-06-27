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  الأربعاء 13 شوال 1439

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أخبار

الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات بقيمة "273 مليون دولار" لـ" نجيب عبد الرزاق"

الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات بقيمة "273 مليون دولار" لـ" نجيب عبد الرزاق"

الوقت- يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بقي وحيدا يتخبط في ملفات فساده التي أعانته عليها دولاً خليجية في السابق واليوم تنصلت منه، وفي آخر تطورات هذا الملف، داهمت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء...

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أخبار

الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات بقيمة "273 مليون دولار" لـ" نجيب عبد الرزاق"

الأربعاء 13 شوال 1439
 
 
 
 
 
الشرطة الماليزية تصادر ممتلكات بقيمة "273 مليون دولار" لـ" نجيب عبد الرزاق"

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الوقت- يبدو أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بقي وحيدا يتخبط في ملفات فساده التي أعانته عليها دولاً خليجية في السابق واليوم تنصلت منه، وفي آخر تطورات هذا الملف، داهمت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء، مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنغيت و 1.1 مليار رنغيت(273 مليون دولار).

وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ إنه تمت مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنغيت بدون المصنعية. وقال سينغ إن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنغيت.

وأضافت الشرطة الماليزية إنه تمت مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنغيت.

وتأتي هذه المداهمات على خلفية التحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق (1.إم.دي.بي) الذي تديره الدولة

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد قال الأسبوع الماضي، قال إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).

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نجيب عبد الرزاق ماليزيا مهاتير محمد

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