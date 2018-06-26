قناة "NBC" الأميركية: هل يلقى ماتيس مصير ريكس تلرسون؟!

الوقت-كشفت قناة "NBC" الأميركية في تقرير لها عرض يوم امس الاثنين أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يعد يستشير وزير دفاعه ​جيمس ماتيس​ إلا نادرا في الأشهر الأخيرة، وأن دور الأخير في صنع القرارات المحورية قد تقلص، وأن الرجلين "لم يعودا متفقين كما في السابق".

ونقلت القناة الأمريكية عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي تعمل داخل البيت الأبيض، أن ماتيس قد أصبح دوره ثانوياً، وان ترامب بات يعتمد أكثر فأكثر على نصائح مستشاره في شؤون ​الأمن​ القومي ​جون بولتون​ أو وزير خارجيته ​مايك بومبيو​.

ومن بين القرارات التي لم يكن ماتيس على علم بها "قرار ترامب الانسحاب من اتفاق ​إيران​ النووي لم يعلم به إلا بعد اتخاذه وأخبره به أحد زملائه، كما لم يطلع على قرار وقف المناورات العسكرية مع ​كوريا الشمالية​ إلا بعد أن وعد ترامب بذلك لزعيم كوريا الشمالية".

وحسب مصادر "أن بي سي"، فإن ترامب يعتقد أن ماتيس لا يأخذ بأوامره على محمل الجد ولا يبدي حماسا في تنفيذ توجيهاته.

يذكر انه في الآونة الأخيرة شهدت تصريحات كل من ماتيس وترامب تناقضاً كبيراً، فقبل قمة ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أكد ماتيس ان الوجود الامريكي ليس مطروحة على جدول اعمال القمة السنغافورية، الا ان ترامب بعدها أكد على إمكانية سحب هذه القوات بأسرع وقت ممكن.