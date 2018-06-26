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  الثلاثاء 12 شوال 1439

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أخبار

باحث اماراتي: السيسي متسول عند اقدام ملوك وأمراء وسلاطين الخليج!

الثلاثاء 12 شوال 1439
 
 
 
 
 
باحث اماراتي: السيسي متسول عند اقدام ملوك وأمراء وسلاطين الخليج!

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الوقت- وصف الباحث الإماراتي المعروف عبد الخالق عبد الله في مقابلة له مع مجلة "ايكونوميست" الإماراتية يوم امس، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمتسول عند أقدام حكام دول الخليج.

وقال عبد الخالق عبد الله : "يعيش العالم العربي ما يسميه "لحظة الخليج حيث انتقلت ممالك النفط في الخليج العربي إلى مركز العالم العربي".

وعن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه في عام 2015 للرئيس المصري ومساعديه، الذين وصف فيه الخليج بأنها مجرد "أنصاف دول" لديها من المال الذي يعاملونه "مثل الأرز"، قال عبد الخالق "إنه على الرغم من ازدرائه (أي السيسي) للخليج، أصبح حاكم مصر متسولا عند أقدام الملوك والأمراء وسلاطين الخليج".

وأضاف الكاتب الاماراتي: "أصغر دول الخليج لديها تأثير أكبر من الدولة العربية الأكبر"، وأشار الى أن "الكثير من معاقل القوى العربية القديمة قد أطيح بها؛ فالقاهرة راكدة بعد انتفاضة عام 2011 التي طردت رجل مصر القوي، حسني مبارك، وانقلاب عام 2013 الذي جلب آخر وهو السيسي إلى السلطة، كما أن دمشق تتصارع مع الحرب الأهلية السورية المرعبة، وبغداد تتعافى فقط من خلافة الصراعات في العراق، وبيروت لم تسترد مكانها بعد الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990".

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مصر الامارات السيسي

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