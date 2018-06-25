الاندبندنت: السعودية باسوء احوالها ولهذا سمح للنساء بالقيادة

الوقت- قالت صحيفة الاندبندنت انه وفي الأسابيع التي سبقت رفع الحظر ، تم اعتقال عدد من النشطات القاطنات في السعودية ، مما ألقي بعض الشكوك على عزم الحكومة في تخفيف الرقابة الاجتماعية على النساء. في بلد حيث الضعط المركزي للوزارات الفردية ضعيف نسبيًا ، وهذا على الأرجح تعبير عن عدم موافقة بعض أجزاء المؤسسة الدينية على سرعة ومضمون عملية الإصلاح.

وقالت الصحيفة البريطانية انه من المعروف ان السعودية هي واحدة من أكثر الأنظمة محافظة في العالم. إذن لماذا هذا التخفيف العام للسيطرة المجتمعية على النساء يحدث الآن؟ أرى أنه من الضروري في المقام الأول تعزيز الاقتصاد بجعل النساء والرجال أكثر إنتاجية في العمل.

وتابعت الاندبندنت بالقول السعودية تجد نفسها حاليا في وضع اقتصادي خطير. خلال السنوات الستين الماضية ، سمحت الإيرادات الوفيرة من النفط للدولة ببناء نظام رفاهية واسع من المهد إلى اللحد ، والذي يوفر على رأس المساكن المجانية وغيرها من الميزات المربحة للمواطنين وظائف جيدة الأجر.

عمل هذا النموذج جيدًا طالما كان عدد السكان صغيرًا وكان دخل النفط وفيرًا. ولكن ينمو السكان بسرعة وسيواصلون ذلك في المستقبل المنظور. اليوم ، 60٪ من 22 مليون مواطن سعودي تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وانخفض سعر النفط في عام 2014 - على الرغم من أنه قد تعافى الآن قليلاً - مما كان له تأثير سلبي شديد على دخل الدولة السعودي.

واختتمت الاندبندت بالقول مع أخذ هذا في الاعتبار ، في عام 2017 ، أعلن ولي العهد الشاب عن رؤية السعودية 2030 ، وهو الإصلاح الأكثر تطرفًا في الاقتصاد السعودي حتى الآن ومن بين 12 مليون وظيفة مدفوعة الأجر في المملكة العربية السعودية ، لا يملك السعوديون اليوم سوى 5 ملايين وظيفة ، بينما يحتفظ العمال المهاجرون بـ 7 ملايين وظيفة، ومن العناصر الأخرى في رؤية 2030 أن يكون التعيين على أساس الجدارة وليس الروابط العائلية أو القبلية.