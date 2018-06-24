الخارجية البريطانية تحذّر من هجمات صاروخية وشيكة على الإمارات

الوقت- دعت وزارة الخارجية البريطانية من جديد جميع رعاياها المقيمين في الإمارات إلى مغادرة البلاد بسرعة وكذلك نصحت من ينوي السفر إلى هناك بالتراجع، محذّرة من تهديد بهجمات صاروخية باليستية ستطول الإمارات قريباً.

ونشرت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي تحذيراً أمنياً لكل رعاياها في الإمارات، ومن ينوي زيارة دبي وباقي المدن الإماراتية، عنونته باسم "تحديث وقائعي عن الصواريخ المحتملة".

وقالت الخارجية البريطانية في تحذيرها الجديد: إنه "من المرجح أن ينفذ الإرهابيون هجمات في الإمارات العربية المتحدة"، وطالبتهم بالنظر إلى قسم الإرهاب لمعرفة طبيعة التهديدات الإرهابية على الإمارات، وأوضحت أن "الإرهابيين يصدرون بيانات تهدد بتنفيذ هجمات في منطقة الخليج"، وتشمل هذه البيانات الإشارات إلى الهجمات على المصالح الغربية؛ بما في ذلك المجمعات السكنية والعسكرية والنفطية والنقل والمصالح الجوية، فضلاً عن الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق والمساجد.

وأكدت الخارجية البريطانية أن هناك نحو 1.5 مليون بريطاني يزورون الإمارات كل عام، ومعظم تلك الزيارات خالية من المتاعب حتى الآن.

وتشارك الإمارات في الحرب اليمنية ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ العام 2015، ضد اليمنيين، وحاولت التوغل في اليمن وإحكام سيطرتها على العديد من المدن خاصة على الساحل الغربي ومدينة الحديدة.