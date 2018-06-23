نيجيريا تعبر آيسلندا وتخلط أوراق مجموعة الأرجنتين

الوقت- خلط المنتخب النيجيري أوراق المجموعة الرابعة التي تضم المنتخب الأرجنتيني بفوزه على آيسلندا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقام في روسيا.

ويدين المنتخب النيجيري بفوزه هذا إلى نجمه المتألق أحمد موسى الذي استطاع تسجيل هدفين في الدقيقتين 49 و74 من زمن اللقاء.

وبالنسبة لترتيب المجموعة يحتل المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة بست نقاط ويحل المنتخب النيجيري المركز الثاني بثلاث نقاط فيما يتشارك منتخبي الأرجنتين وايسلندا المركز الثالث بنقطة واحدة.

هذا الفوز أعاد بعض الأمل للمنتخب الأرجنتيني في التأهل إلى الدور المقبل بعدد من السيناريوهات المحتملة والتي ستحتم الفوز على كتيبة سامباولي في أي لقاء قادم.