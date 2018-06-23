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رياضة

البرازيل تتخطى كوستاريكا بصعوبة بالغة

السبت 9 شوال 1439
 
 
 
 
 
البرازيل تتخطى كوستاريكا بصعوبة بالغة
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الوقت- استطاع المنتخب البرازيلي تحقيق فوز صعب على كوستاريكا في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2018 المقام في روسيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب سان بطرسبرج شهدت سيطرة شبه كاملة للاعبي السامبا طوال فترة المباراة ولكن الصلابة الدفاعية ومهارة الحارس كيلور نافاس حالت دون تسجيل أي هدف حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد هدفي اللقاء الوحيدين، إذ سجل ثنائية راقصي السامبا، فيليب كويتينو (90+1)، ونيمار (90+7(.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب البرازيلي، صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، فيما ودّعت كوستاريكا، البطولة، بدون رصيد.

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