زوجة نتنياهو محتالة ومطلوبة للمحاكمة

الوقت- أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الخميس، توجيه اتهامات لزوجة رئيس الوزراء، سارة نتانياهو، بعملية احتيال تتعلق بنفقات وجبات الطعام في منزل بنيامين نتانياهو، التي تصل تكلفتها إلى مئات الآلاف من الشيكل.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي فان نيابة منطقة القدس المحتلة قدمت لائحة اتهام بحق سارة نتانياهو، ونائب المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، إزرا سعيدوف، بتهمة الاحتيال المتعلق بتهم قبول غرض أو أغراض، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس".

ووفقا لمسودة قرار الاتهام، فقد أمرت سارة نتانياهو الموظفين في مقر رئيس الوزراء في القدس، بطلب وجبات طعام تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 360 ألف شيكل (99 ألف دولار) من مطاعم بين عامي 2010 و2013، في انتهاك للقواعد التي تمنع المقيمين في منزل رئيس الوزراء من طلب وجبات طعام من الخارج، خلال الفترات، التي كان يتواجد فيها طباخ ضمن طاقم الموظفين.

وجمع المحققون في القضية أدلة، تشير إلى أن زوجة رئيس الوزراء أمرت بأن يبقى وجود طباخ في منزلها سرا، كونها تدرك أن طلب وجبات الطعام من الخارج في حال وجود الطباخ يعد انتهاكا للقواعد.

وتعتبر شهادة المستشار الإعلامي "لعائلة نتنياهو" نير حيفتس أساسية في هذا القضية وقضايا فساد أخرى مشتبه فيها رئيس الوزراء نفسه، ويحتفظ حيفتس بمحادثات كثيرة سجلها، وساوم النيابة للحصول على صفقة يصبح بموجبها "شاهد دولة" أي يحصل على أدنى عقوبة قد لا تتضمن السجن، وفقاً للمصدر ذاته.ومقابل هذا الوضع، سيقدم حيفتس إلى النيابة شهادة وتسجيلات ووثائق تدين نتنياهو وزوجته وضالعين آخرين في قضايا فساد.

وجاء اتهام زوجة رئيس الوزراء في أعقاب محاولات فاشلة للتوصل إلى حل للمسألة مع المدعين العامين، لأن نتانياهو رفضت دفع المبالغ المالية مقابل قيمة الوجبات، والاعتراف بصحة الادعاءات الموجهة ضدها.