المحكمة الاتحادية العراقية: إلغاء انتخابات الخارج والنازحين غير صحيح

الوقت- قضت المحكمة العليا بالعراق اليوم الخميس بعدم دستورية إلغاء أصوات مقيمي الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية.

كما أعلنت المحكمة الاتحادية، تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان، معتبرة في الوقت ذاته أن الطعون الانتخابية الإجرائية لا تخالف الدستور، فيما أشارت إلى أن إجراء العدّ والفرز اليدوي صحيح.

وكان مجلس النواب العراقي وافق في جلسة استثنائية قبل أيام على إعادة عملية فرز أوراق التصويت في الانتخابات العراقية التي جرت في 12 من الشهر الماضي، بشكل يدوي، وصوّت المجلس في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائباً على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وجاءت جلسة المجلس تلك بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بأن خروقات جسيمة وقعت في الانتخابات.

وشملت مواد التعديل التي أقرّها البرلمان العراقي إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العدّ والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات مجلس المفوضين بدلاً من مجلس المفوضية الحالي، على أن "يوقف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومديرو مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير التي أشار إليها مجلس الوزراء.