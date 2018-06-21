بعد مصر السعودية تودع المونديال على يد سواريز

الوقت- استطاع نجم برشلونة ومنتخب الأوروجواي لويس سواريز من قيادة منتخب بلاده إلى فوز على حساب المنتخب السعودي الذي ودع كأس العالم خالي الوفاض من الأهداف والنقاط قبل جولة على انتهاء دور المجموعات.

المباراة التي أقيمت على ملعب روستوف أرينا لحساب المجموعة الأولى شهدت تحسناً في أداء المنتخب السعودي عن ذلك الذي شهدناه أمام روسيا، ولكن ذلك لم يخفي التوفق الواضح لمنتخب الأوروجواي في مختلف أوقات المباراة.

هدف المباراة الوحيد حسم صعود "السيليستي" رسميا إلى دور الـ16، ليلحق بمنتخب روسيا محتلاً المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف عن المتصدر.

كما ويشار إلى أن مصر ودعت البطولة على يد روسيا بعد مباراة الأمس التي انتهت بنتيجة 3-1.