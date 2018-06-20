من لسان الإعلام الإسرائيلي: البحرين ستقيم علاقات دبلوماسية مع تل ابيب

الوقت – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر خاص قوله إن "البحرين لا تعتبر إسرائيل عدواً"، كما يؤكد هذا المصدر أن "البحرين هي أول دولة خليجية ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

هذا وصرّح مسؤول بحريني لموقع i24NEWS الإسرائيلي قائلاً إن "وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيزور البحرين في 24 الجاري لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي لليونيسكو".

وتابع المسؤول البحريني بالقول للموقع الإسرائيلي إن المنامة "ملزمة بالسماح للوفد الإسرائيلي بالحضور والتعبير عن آرائه"، مضيفاً أن مصلحة بلاده "هي الأهم".

واعتبر هذا المسؤول أن "السفارة الأمريكية التي نقلت إلى القدس لا تقع في العاصمة الفلسطينية المستقبلية"، مشدداً على أن التقارب البحريني - الإسرائيلي "لن يتعارض مع المبادئ الأساسية لدولة البحرين".

هذا وكان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قد اعتبر بعد استهداف مواقع إسرائيلية في الجولان الشهر الماضي أن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد إيران"، الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية "رد فعل بحريني مدهشاً"، وأنه "يظهر التغيير الاستراتيجي والتاريخي في الشرق الأوسط".

كما وكان الوزير البحريني قد قلل أيضاً من أهمية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلّة قائلاً إن "المنطقة التي افتُتحت فيها السفارة الأمريكية هي عبارة عن أحياء بسيطة في الجهة الغربية للمدينة".