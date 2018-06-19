انصار الله: القوات اليمنية تمكنت من دحر العدوان حول مطار الحديدة

الوقت- اکد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد ناصر البخيتي، ان القوات اليمنية ماتزال داخل مدينة الحديدة وتمكنت من دحر قوات العدوان.

وأضاف البخيتي، في حديث مع قناة العالم ان خطوط التماس بين الجيش واللجان الشعبية وقوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته تبلغ نحو 1565 كيلومتر في الساحل الغربي.. وان منطقة التماس مع قوات العدوان عند مطار الحديدة تبلغ نحو 8 كيلومترات، مبینا ان العدوان يركز كل قوته العسكرية على هذه المنطقة.

وتابع المسؤول اليمني" أؤكد لكم من داخل الحديدة انهم لم يتمكنوا من دخول المطار، وكانت المعارك حول المطار، والان تمكنت القوات اليمنية من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات والارواح".

واوضح البخيتي ان قوات العدوان الان منشغلة في نقل قتلاها من جبهة محيط مطار الحديدة ونقل جرحاها من محيط الحديدة عبر الزوارق البحرية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله انه لاصحة لما تم تداوله بان قوات العدوان قد دخلت الى قلب مدينة الحديدة، مؤكدا ان هذه الاخبار عارية عن الصحة وكاذبة، وقال البخيتي:" نحن موجودين داخل مدينة الحديدة وبالقرب من المطار، والعدوان هو في حالة انهيار، لكنه الان يتحرك بكل قوته من اجل ان يحقق انتصار اعلامي، في منطقة تماس لايتجاوز تماسها 8 كيلو متر".

وأضاف البخيتي ان: "العدوان يكذب والعالم عرف ذلك ويعرف انها ليست المرة الاولى الذي يصرح فيها العدوان بانه دخل المطار ولم يدخله".