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أخبار

ملك الأردن لكوشنير: يجب تسوية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي

الثلاثاء 5 شوال 1439
 
 
 
 
 
ملك الأردن لكوشنير: يجب تسوية القدس ضمن قضايا الوضع النهائي

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الوقت- شدّد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن خلال لقائه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي الخاص جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء 19 يونيو/حزيران، على أهمية تسوية مسألة القدس ضمن قضايا الوضع النهائي باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

ونقل الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، عن الملك عبد الله الثاني قوله، خلال اللقاء إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة"، مؤكداً أنّ "الأردن مستمرة في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وشدد عبد الله الثاني على "ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد العاهل الأردني على "ضرورة كسر الجمود في عملية السلام، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، لافتاً إلى "أهمية دور أمريكا بهذا الخصوص".

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