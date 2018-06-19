إنجلترا تذيق تونس الوجع المصري

الوقت- تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز صعب على المنتخب التونسي في إطار منافسات دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

حيث خطف المنتخب الإنجليزي نقاط المباراة في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 على ملعب فولجوجراد أرينا.

وتقدّمت انجلترا أولا عبر هاري كاين في الدقيقة 11، وعادلت تونس النتيجة في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء نفّذها فرجاني ساسي، وانتظر كاين حتى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع ليحرز هدف الفوز.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف وراء بلجيكا التي تفوّقت على بنما 3-0 في وقت سابق.