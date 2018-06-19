بلجيكا تدمر شباك بنما بثلاثية

الوقت- حقق المنتخب البلجيكي فوزاً سهلاً في إنطلاقته في دور المجموعات لمونديال روسيا 2018 في المباراة التي أقيمت على ملعب فيست الأولمبي بمواجهة المنتخب البنمي الذي يشارك في هذا العرس الكروي لأول مرة في تاريخه.

المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 أحرز أهدافها درايس ميرتنز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة في الدقيقة 47، ثم سجل روميلو لوكاكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين 69 و75.

دخل المدرب روبيرتو مارتينيز اللقاء دون مدافعه فينسنت كومباني، الذي تعرض لإصابة في المباريات التحضيرية للبطولة، ليشرك المدافع ديدريك بوياتا بدلا منه.

وامتاز الآداء البلجيكي بالسرعة والغزارة الهجومية فيما لم يستطع الدفاع البنمي الصمود في وجه هذه الإندفاعة، أما القدرة الهجومية لبنما كانت خجولة كذلك.