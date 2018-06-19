بلجيكا تدمر شباك بنما بثلاثية

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 5 شوال 1439

إخترنا لكم

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا الوقت- كعادته، فاجأ السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في البرلمان الجميع. التحالف الجديد بين "ائتلاف الفتح العراقي" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و"حركة سائرون"

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

أخبار

وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى في طهران

وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى في طهران

وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى في طهران

قوات الحشد الشعبي تعلن استشهاد 22 مقاتلاً في القصف الأمريكي الحشد الشعبي يعلن استشهاد 22 في القصف الامريكي

بالصور والفيديو... هذا ما يحصل في الساحل الغربي لليمن بالصور والفيديو... هذا ما يحصل في الساحل الغربي لليمن

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها رسالة من الشيخ الخزعلي الى السيد الحوثي وهذا ماجاء فيها

واشنطن ترصد 3 آلاف منشأة نووية في كوريا الشمالية واشنطن ترصد 3 الاف منشأة نووية في كوريا الشمالية

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة مقتل نائب رئيس اركان القوات الاماراتية في الحديدة

التحالف الأمريكي يقصف مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف البوكمال التحالف الامريكي يقصف مواقعا للجيش السوري في ريف البوكمال

نيويورك تايمز: طرح شركة أرامكو في البورصة يهدّد مستقبل السعودية نيويورك تايمز: طرح شركة آرامكو في البورصة يهدد مستقبل السعودية

وزير الداخلية البريطاني يتعرّض للسرقة والنشل وسط لندن وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

هزّة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في مرمى ألمانيا هزة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في كأس العالم

الأمم المتحدة: الهجوم على الحديدة أدّى لنزوح آلاف اليمنيين الأمم المتحدة: الهجوم على الحديدة ادى لنزوح الاف اليمنيين

نتنیاهو یتوعّد باستهداف غزة ومواصلة السيطرة الأمنية على الضفة نتنیاهو یتوعد باستهداف غزة ومواصلة السيطرة الأمنية على الضفة

بالرغم من احتدام وطيس معركة الحديدة، القوات اليمنية تدكّ معسكراً سعودياً شرق جيزان بالرغم من وطيس معركة الحديدة، القوات اليمنية تدك معسكراً سعودياً شرق جيزان

إطلاق نار في ولاية نيوجرسي الأمريكية وحادثة طعن في فرنسا إطلاق نار في ولاية نيوجرسي الأمريكية وحادثة طعن في فرنسا

صحيفة فرنسية تكشف تورّط باريس في معركة الحديدة.. والقوات اليمنية توقف زورقاً أجنبياً صحيفة فرنسية تعري تورط باريس في معركة الحديدة؛ والقوات اليمنية توقف زورق اجنبي

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة الوقت-قامت طائرات التحالف السعودي الأمريكي صباح اليوم بقصف غرفة عمليات وزارة الصحة اليمنية في حرم مستشفى الثورة بمحافظة ...

هذا ما قاله سائق الأجرة الذي دهس 8 مشجعين في موسكو! الوقت-تعرض 8 مشجعين يوم أمس السبت لعملية دهس من قبل سائق للأجرة في العاصمة الروسية موسكو، وقالت الشرطة الروسية ان العمل ليس إرهابياً وان السائق...

صحيفة إسبانية: "صفقة القرن" ولدت ميتة! الوقت-قالت صحيفة "البوبليكو" الإسبانية في تقرير لها نشر اليوم على موقعها الرسمي ان "صفقة القرن" التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه العرب الى ....

موقع بلومبيرغ: الخوف لا يزال يخيم على السعوديين من فندق "الريتز"! الوقت- نشرت الكاتبة فيفيان نيريم، مقالاً يوم امس في موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تناولت فيه المخاوف التي لا يزال يعيشها السعوديين من...

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة الوقت-لا تزال ميليشيات السعودية والامارات تحاول منذ يوم امس اقتحام مطار الحديدة من الجهة الجنوبية الا ان اللجان الشعبية والجيش اليمني افشلا ....

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قوات الحشد الشعبي تعلن استشهاد 22 مقاتلاً في القصف الأمريكي

لماذا يختزل العدوان معركة الحديدة في المطار؟

واشنطن ترصد 3 آلاف منشأة نووية في كوريا الشمالية

بورصة إيران تحقق أرقام لم تشهدها منذ 50 عام

أين حزب الله من معادلات الردع الجوي؟

مصرع نائب رئيس أركان القوات الإماراتية في الحُديدة

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

بالصور والفيديو... هذا ما يحصل في الساحل الغربي لليمن

نيويورك تايمز: طرح شركة أرامكو في البورصة يهدّد مستقبل السعودية

هزّة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في مرمى ألمانيا

البرازيل تتعثر بتعادل مع سويسرا

واشنطن تدخل على خط الهدنة في افغانستان.. مناورة تكتيكية أم تغيير استراتیجي؟

لماذا يكون الفشل حليفاً للأحزاب اليسارية دائماً؟

رسالة من الشيخ الخزعلي إلى السيد الحوثي وهذا ما جاء فيها

أخطر قضايا التجسس في تاريخ "إسرائيل".. الاستخبارات الإيرانية جنّدت الوزير سيغيف

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

ما وراء الفشل الإماراتي في معارك الساحل الغربي؟

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

كيف يمكن لـ"أنصار الله" مواجهة هذا الزحف الهمجي في الحُديدة؟!

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

ثقة مفرطة بالغدر الأمريكي... هل ينتظر كوريا الشمالية مصير مشؤوم؟

أعيادنا جبهاتنا.. عيد القول والفعل في اليمن

اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سترى النور قريباً

فتح: "صفقة العار" مؤامرة لن تمر بالمطلق

ميدل إيست آي: السعودية والإمارات تحضّران خطة سريّة للانقلاب في البحرين

غضب عُمان يتفجر وهذه بعض حممه.. فتش عن الإمارات

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

موسكو: عمل بعثة منظمة حظر الكيميائي في سوريا ينتهك مبادئ المنظمة

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

تصريحات "العفاسي" حول الصلح مع الكيان الإسرائيلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

هذا ما قاله لافروف عن وجود القوات الأمريكية في التنف

سوريا تؤكد كذب الأنباء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

صورة ابنة الملك السعودي على غلاف مجلة موضة فرنسية ..ونشطاء ينتقدون+صور

اشتباكات عنيفة بين "قسد" و"لواء ثوار الرقة" في مدينة الرقة والقوات الأمريكية تتدخل

بالصورة قناة أم بي سي السعودية تحرق صورة لعبد الناصر وتشعل الشارع المصري!

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

بالصور... أمن الدولة السعودي يعتقل 7 ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان!

ابن سلمان والازدواجية؛ الفساد نموذجاً

ما هو هدف التحالف "الأمريكي - السعودي - الإسرائيلي" ضد إيران.. الحرب أم الاحتواء؟

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
رياضة

بلجيكا تدمر شباك بنما بثلاثية

الثلاثاء 5 شوال 1439
 
 
 
 
 
بلجيكا تدمر شباك بنما بثلاثية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حقق المنتخب البلجيكي فوزاً سهلاً في إنطلاقته في دور المجموعات لمونديال روسيا 2018 في المباراة التي أقيمت على ملعب فيست الأولمبي بمواجهة المنتخب البنمي الذي يشارك في هذا العرس الكروي لأول مرة في تاريخه.

المباراة التي انتهت بنتيجة 3-0 أحرز أهدافها درايس ميرتنز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي بتسديدة رائعة في الدقيقة 47، ثم سجل روميلو لوكاكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين 69 و75.

دخل المدرب روبيرتو مارتينيز اللقاء دون مدافعه فينسنت كومباني، الذي تعرض لإصابة في المباريات التحضيرية للبطولة، ليشرك المدافع ديدريك بوياتا بدلا منه.

وامتاز الآداء البلجيكي بالسرعة والغزارة الهجومية فيما لم يستطع الدفاع البنمي الصمود في وجه هذه الإندفاعة، أما القدرة الهجومية لبنما كانت خجولة كذلك.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بلجيكا بنما كأس العالم 2018

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

شعار مونديال روسيا 2018
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شعار مونديال روسيا 2018

شعار مونديال روسيا 2018

الأسد يكشف معلومات هامة حول ملف الجنوب وأفاقه العسكري والسياسي
حرق صناديق الاقتراع يهدد بحرق الوحدة الوطنية في العراق
ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة