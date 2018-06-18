موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 4 شوال 1439

إخترنا لكم

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا الوقت- كعادته، فاجأ السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في البرلمان الجميع. التحالف الجديد بين "ائتلاف الفتح العراقي" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و"حركة سائرون"

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

أخبار

وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

هزة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في مرمى ألمانيا هزة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في كأس العالم

الأمم المتحدة: الهجوم على الحديدة أدّى لنزوح آلاف اليمنيين الأمم المتحدة: الهجوم على الحديدة ادى لنزوح الاف اليمنيين

نتنیاهو یتوعّد باستهداف غزة ومواصلة السيطرة الأمنية على الضفة نتنیاهو یتوعد باستهداف غزة ومواصلة السيطرة الأمنية على الضفة

بالرغم من احتدام وطيس معركة الحديدة، القوات اليمنية تدكّ معسكراً سعودياً شرق جيزان بالرغم من وطيس معركة الحديدة، القوات اليمنية تدك معسكراً سعودياً شرق جيزان

إطلاق نار في ولاية نيوجرسي الأمريكية وحادثة طعن في فرنسا إطلاق نار في ولاية نيوجرسي الأمريكية وحادثة طعن في فرنسا

صحيفة فرنسية تكشف تورّط باريس في معركة الحديدة.. والقوات اليمنية توقف زورقاً أجنبياً صحيفة فرنسية تعري تورط باريس في معركة الحديدة؛ والقوات اليمنية توقف زورق اجنبي

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة الوقت-قامت طائرات التحالف السعودي الأمريكي صباح اليوم بقصف غرفة عمليات وزارة الصحة اليمنية في حرم مستشفى الثورة بمحافظة ...

هذا ما قاله سائق الأجرة الذي دهس 8 مشجعين في موسكو! الوقت-تعرض 8 مشجعين يوم أمس السبت لعملية دهس من قبل سائق للأجرة في العاصمة الروسية موسكو، وقالت الشرطة الروسية ان العمل ليس إرهابياً وان السائق...

صحيفة إسبانية: "صفقة القرن" ولدت ميتة! الوقت-قالت صحيفة "البوبليكو" الإسبانية في تقرير لها نشر اليوم على موقعها الرسمي ان "صفقة القرن" التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه العرب الى ....

موقع بلومبيرغ: الخوف لا يزال يخيم على السعوديين من فندق "الريتز"! الوقت- نشرت الكاتبة فيفيان نيريم، مقالاً يوم امس في موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، تناولت فيه المخاوف التي لا يزال يعيشها السعوديين من...

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة الوقت-لا تزال ميليشيات السعودية والامارات تحاول منذ يوم امس اقتحام مطار الحديدة من الجهة الجنوبية الا ان اللجان الشعبية والجيش اليمني افشلا ....

الرئيس الأفغاني يعلن تمديد وقف إطلاق النار مع حركة "طالبان" الرئيس الأفغاني يعلن تمديد وقف إطلاق نار مع حركة "طالبان"

ميدل إيست آي: حكومة هادي تعارض الهجوم على الحديدة وأجبرت على بيانها الأخير ميدل إيست آي: حكومة هادي تعارض الهجوم على الحديدة وأجبرت على بيانها الأخير

أكذوبة قناة العربية تُكشف... كيف استدعي السفير الأردني وهو ليس في إيران منذ سنتين؟ اكذوبة قناة العربية بان طهران استدعت السفير الأردني؛ فكيف استدعي والسفير ليس في ايران منذ سنتين؟

الحوثي: دول تحالف العدوان مسؤولة عن إفشال مهمة غريفث عبر التصعيد العسكري الحوثي: دول تحالف العدوان مسؤولة عن إفشال مهمة غريفث عبر التصعيد العسكري

اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سترى النور قريباً اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سترى النور قريبا

كاتب بريطاني: ما حصل في الأردن أسقط ورق التوت عن تراجع القيادة السعودية كاتب بريطاني: ما حصل في الأردن اسقط ورق التوت عن تراجع القيادة السعودية

هذا ما تباحث حوله الأمير القطري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب! الوقت-أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى اتصالاً هاتفياً من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نهار ...

صحيفة بريطانية: ترامب سيحرق الأرض وينقّب عن النفط في القطب الشمالي! الوقت-قامت صحيفة "آي" البريطانية بنشر مقال تناولت فيه استراتيجية الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، من أجل نظام عالمي جديد، وتساءلت فيه هل أضحت الولايات...

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة

هذا ما قاله سائق الأجرة الذي دهس 8 مشجعين في موسكو!

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

المكسيك تدمر منتخب المانشافت الألماني

بالرغم من احتدام وطيس معركة الحديدة، القوات اليمنية تدكّ معسكراً سعودياً شرق جيزان

البرازيل تتعثر بتعادل مع سويسرا

الاندبندنت: كيف يعيش أبناء الشعب اليمني بعد 3 سنوات من الحرب الدامية؟

الحديدة بين الحرب الإعلامية والنفسية: الغلبة لرجال الميدان

معركة الحديدة في أعين الإعلام الغربي .. بين الإدانة والتجاهل

بورصة إيران تحقق أرقام لم تشهدها منذ 50 عام

موقع بلومبيرغ: الخوف لا يزال يخيم على السعوديين من فندق "الريتز"!

هزة أرضية في المكسيك بعد هدف لوزانو في مرمى ألمانيا

الأمم المتحدة: الهجوم على الحديدة أدّى لنزوح آلاف اليمنيين

الحرب التجارية تقترب.. ما هي السيناريوهات المحتملة بين الأوروبيين وترامب؟

مجلة "الإيكونوميست" تحلّل ستة من اللقاءات للقادة المتخاصمين على مدى ثمانين عاماً

موسكو تكشف سرّ عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية!

عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

ما وراء الفشل الإماراتي في معارك الساحل الغربي؟

تفاصیل التحالف بین "الحر" و"النصرة" لشنّ هجمات كيميائية

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس

كيف يدفع الأقصى شباب فلسطين للوصول إليه؟!

لماذا تعادي قطر الإمارات أكثر من السعوديّة؟

الحديدة بين الحرب الإعلامية والنفسية: الغلبة لرجال الميدان

أين أصبح الحلفاء في سوريا بعد سبع سنوات؟

طائرات "التحالف السعودي" تقصف مشفى الثورة في الحديدة

ميدل إيست آي: حكومة هادي تعارض الهجوم على الحديدة وأجبرت على بيانها الأخير

آية الله خامنئي: المشروع الأمريكي هزم والشعب الإيراني لا ينال منه اليأس

فشل الهجوم على الحديدة والحوثي يحمّل أمريكا وبريطانيا مسؤولية الكارثة الإنسانية

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

بالصور... مدن وشخصيات ووسائل إعلام عالمية تعلن تضامنها مع فلسطين وسط صمت عربي مطبق

الاندبندنت: أعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف وسط لندن

بالصور... أمن الدولة السعودي يعتقل 7 ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان!

قادة الاحتلال يهاجمون الأمم المتحدة بعد قرارها فتح تحقيق بالمجازر الأخيرة في غزة

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

يديعوت أحرونوت: السعودية والإمارات تقفان خلف تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن

ما هو هدف التحالف "الأمريكي - السعودي - الإسرائيلي" ضد إيران.. الحرب أم الاحتواء؟

اليمنيون في جمعتهم الأخيرة: حيّ على القدس، حيّ على خير البقاع

"صفقة القرن" على موائد المسلمين والفلسطينيين بعد شهر رمضان المبارك

نيويورك تايمز: 15 ألف وثيقة سرية تفتضح دور بعض الدول العربية في دعم تنظيم داعش

ابن سلمان والازدواجية؛ الفساد نموذجاً

"ضياء الأسدي" للوقت: سنعمل على إنهاء الوجود العسکري الأمريكي بالأطر القانونية والدستورية

هكذا استشهدت المسعفة رزان النجار بنيران الجنود الصهاينة!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

الإثنين 4 شوال 1439
 
 
 
 
 
وزير الداخلية البريطاني يتعرض للسرقة والنشل وسط لندن

مواضيع ذات صلة

عمدة لندن الجديد يهاجم عنصرية دونالد ترامب ضد المسلمين

ماذا لو هاجر صادق خان "عمدة لندن الجديد" الى دول مجلس التعاون؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، إن لصوصا على دراجة نارية سرقوا هاتفه المحمول وسط لندن ولم تتمكن الشرطة من مساعدته.

وقال جاويد في مقابلة مع صحيفة "صن" إن هذا الحادث وقع خارج محطة يوستن بلندن أثناء قيامه بإجراء اتصال هاتفي وذلك قبيل توليه منصبه كمسؤول عن الأمن الداخلي.

وأضاف "كنت خارجا من محطة يوستن وأخرجت هاتفي لطلب سيارة أجرة.. وقبل أن أعرف ما حدث اختفى. انطلقوا وخطفوه ولاذوا بالفرار".

وتابع جاويد إنه على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة بشكل عام فإنه يريد إعطاء أولوية لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة باستخدام المدى وجرائم العنف الخطيرة.

ويريد الوزير البريطاني إجراء تغييرات للقواعد التي تمنع الشرطة من مطاردة المشتبه بهم على دراجات نارية إذا لم يكونوا مرتدين خوذات واقية.

ويمثل قيام أشخاص يركبون دراجات نارية بخطف الهواتف والحقائب من المشاة إحدى جرائم العنف في لندن التي لاقت اهتماما عاما. وكانت سلسلة من جرائم الطعن قد أدت إلى جعل لندن تتفوق على نيويورك في معدل جرائم القتل لفترة وجيزة.

وعُين جاويد في منصب وزير الداخلية في أبريل بعد أن أدت فضيحة بشأن أسلوب معاملة المهاجرين القانونيين إلى استقالة سلفه. وينظر البعض إلى جاويد باعتباره إحدى الشخصيات التي من المحتمل أن تمثل تحديا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

وزير الداخلية البريطاني لندن السرقة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
شعار مونديال روسيا 2018
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الأسد يكشف معلومات هامة حول ملف الجنوب وأفاقه العسكري والسياسي
حرق صناديق الاقتراع يهدد بحرق الوحدة الوطنية في العراق
ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة