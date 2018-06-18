البرازيل تتعثر بتعادل مع سويسرا

الوقت- سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل مع المنتخب السويسري الذي أبدى ندية واضحة في مقابل آداء ضعيف لمنتخب السامبا في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

المباراة التي أقيمت على ملعب "روستوف آرينا"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة شهدت شوطاً أول حماسي وسط آداء برازيلي مقبول واعتماد على المهارات الفردية، فيما أبقى الفريق السويسري على تنظيمه واعتماده سلسلة من الجمل التكتيكية الناجحة في مقابل الهجوم البرازيلي القوي.

وتقدمت البرازيل أولا عبر فيليب كوتينيو، في الدقيقة 20، وأدركت سويسرا التعادل عبر ستيفان زوبير في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، تتصدّر صربيا المجموعة مع نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزها في وقت سابق على كوستاريكا 1-0، وتأتي البرازيل وسويسرا في المركز الثاني برصيد النقاط والأهداف ذاته.