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الإقتصاد

بورصة إيران تحقق أرقام لم تشهدها منذ 50 عام

الإثنين 4 شوال 1439
 
 
 
 
 
بورصة إيران تحقق أرقام لم تشهدها منذ 50 عام
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الوقت- تمكنت البورصة الإيرانية من تحقيق رقم قياسي بوصولها إلى اعلى مستوى لها منذ 50 عام وتحديداً عام 1967 تاريخ تأٍيسها.

هذا الإرتفاع جاء في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية إلى إعادة الثقة بإقتصادها في ظل العقوبات التي وضعتها أمريكا على قطاعات إيرانية عدة.

وكانت المبادلات قد توقفت لمدة 72 ساعة في مناسبة عيد الفطر وعطلة نهاية الأسبوع، ليتجاوز بعدها مؤشر البورصة صباح اليوم التالي وللمرة الاولى 100 الف نقطة لينهي التعاملات عند مستوى قياسي بلغ 102452,4 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.33%.

ويشهد مؤشر البورصة منحى تصاعدياً منذ أن أعلنت واشنطن في 8 أيار انسحابها من الإتفاق النووي مع إيران الذي كان ابرم في تموز 2015.

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