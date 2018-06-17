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أخبار

بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

الأحد 3 شوال 1439
 
 
 
 
 
بالصور القوات اليمنية واللجان الشعبية لا تزال داخل مطار الحديدة

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الوقت-لا تزال ميليشيات السعودية والامارات تحاول منذ يوم امس اقتحام مطار الحديدة من الجهة الجنوبية الا ان اللجان الشعبية والجيش اليمني افشلا جميع محاولاتها وكبدتها خسائر كبيرة. واستطاع موقعنا صباح اليوم الحصول على صور من داخل المطار تظهر انه لا يزال بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأكدت مصادر أنصار الله ان القوات المدعومة اماراتياً وسعودياً لم تتمكن من دخول المطار ولا تزال المعارك دائرة حوله، كما تمكنت القوات اليمنية من طرد هذه الميليشيات من الاماكن التي سيطروا عليها سابقاً وقتلت العشرات منهم ودمرت الياتهم.

بدوره قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم أنصار الله، أن "ما ينتظر التحالف السعودي معركة استنزاف لا يستطيع أن يصمد فيها، التحالف السعودي لن يستطيع حسم المعركة في الحديدة".

احد المقاتلين التابعين لأنصار الله من داخل المطار صباح اليوم
احد المقاتلين التابعين لأنصار الله من داخل المطار صباح اليوم

وأشارت مصادر عسكرية يمنية لقناة سبأ ان قوات الجيش قد تمكنت منذ يومين من قطع خطوط الامداد للميليشيات الإماراتية وهي لا تزال مقطوعة حتى الساعة، حيث قال المصدر أنه قد تم " قطع خطوط الإمداد من النخيلة والجاح والفازة بعد عملية استدراج للميليشيات بالساحل الغربي".

يذكر ان ما يسمى بالتحالف السعودي المدعوم امريكياً يشن هجوماً عنيفاً على منطقة الحديدة عند الساحل الغربي، في محاولة منه للسيطرة على ميناء الحديدة الذي تمر منه 80 بالمئة من المساعدات والمبادلات الغذائية الى الشعب اليمني المحاصر.

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اليمن مطار الحديدة السعودية الامارات

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