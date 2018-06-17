كروتيا تستغل تعثر الأرجنتين وتتصدر المجموعة

الوقت- حقق المنتخب الكرواتي فوزاً مهماً على منتخب نيجيريا بنتيجة 2-0 في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.
بهذا الفوز وبتعثر المنتخب الأرجنتيني أمام آيسلندا تصدر المنتخب الكرواتي المجموعة الرابعة بثلاث نقاط وخلفه كل من الأرجنتين وآيسلندا فيما يتذيل المنتخب النيجيري الترتيب.
يُذكر أن مستقبل المنتخب الأرجنتيني في المونديال أصبح على المحك حيث يلعب مباراته القادمة مع كرواتيا وفي حال الخسارة يخرج من منافسات التأهل بشكل شبه نهائي.
وغدا ينتظر عشاق كرة القدم مباراة منتخب السامبا أمام منتخب سويسرا ومباراة المانشافت الألمانية أمام المكسيك في المجموعتين الخامسة والسادسة.