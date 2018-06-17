ميسي يخذل الأرجنتين أمام آيسلند المغمور

الوقت- أهدر منتخب الأرجنتين فرصة حصد النقاط الثلاث في مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام آيسلندا بعدما أضاع نجم الفريق ليونيل ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 64.

المباراة التي أقيمت على ملعب سبارتاك في موسكو شهدت استحواذاً كبيراً لمنتخب التانغو في معظم أوقات المباراة وافتتح التسجيل للأزرق سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19 قبل أن يعدّل النتيجة لآيسلند فينبوغاسون في الدقيقة 23.

وعلى الرغم من أنّ الأرجنتين لم تنهزم في أية مباراة افتتاحية مونديالية لها منذ مونديال إيطاليا 1990 (خسرت أمام الكاميرون)، إلاّ أنّ ذلك لن يجنّبها النقد لعدم تحقيق الفوز لا سيما أمام منتخب ايسلندي مغمور يسجّل مشاركته الأولى في كؤوس العالم بل وحقق اليوم أول هدف له وأول نقطة.