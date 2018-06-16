اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا سترى النور قريبا

الوقت- قامت الحكومة السورية بتسليم الأمم المتحدة وسفيري إيران وروسيا في دمشق أسماء الأعضاء المقترحين للجنة الدستورية، فيما لم تسلم المعارضة أسماء ممثليها.

وكشفت مصادر صحفية أن المعارضة السورية تعتزم تقديم لائحة من 50 اسماً لتشكيلة اللجنة الدستورية، تمثل كل مكونات المعارضة، وتضم شخصيات من خارج الهيئة العليا للمفاوضات ذات خبرة قانونية دستورية.

وأفادت المصادر أن وفداً من المعارضة سيجتمع في جنيف ابتداء من الاثنين المقبل بالتوازي مع الاجتماعات التي ينوي المبعوث الخاص لسوريا عقدها.

ولم يحدد المصدر موعد تسليم اللائحة، لكن اجتماعات المعارضة تبدأ الاثنين في جنيف ولديها لائحة جاهزة من خمسين اسماً.

بدوره أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، في وقت سابق، أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

واضاف المبعوث الأممي أن مسؤولين أمريكيين سينضمون في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى مباحثات حول تشكيل لجنة دستورية في سوريا بمدينة "جنيف" السويسرية. موضحاً أنه وجه دعوة إلى كل من واشنطن وباريس وبرلين ولندن وعمّان والرياض لحضور الاجتماع المزمع عقده في 25 الشهر الجاري، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت قد أكدت مشاركتها.