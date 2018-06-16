هذا ما تباحثا حوله الأمير القطري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب!

الوقت-أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقّّى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس الماضي، أكد فيه أهمية الوحدة الخليجية للتصدي للتهديدات الأمنية الإقليمية وضمان الازدهار الاقتصادي بالمنطقة.

وأشارت معلومات من داخل البيت الأبيض أنه جرى خلال الاتصال "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها وتطويرها لما يحقق المصلحة المشتركة".

كما قالت معلومات من الدوحة أن الرئيس الأمريكي أصرّ على نبذ الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي كما بحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

يذكر أن الديوان الأميري في قطر أفاد، الخميس الماضي، أن الشيخ تميم أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

إلى ذلك شنّ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش هجوماً عنيفاً على قطر عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر متوجهاً فيها إلى الحكومة القطرية، حيث قال: "بيتك من زجاج وما هكذا تورد الإبل ولن تنهي هذه الحماقة أزمتك".

يذكر أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ سنة، تفرض حصاراً على قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب في سوريا والعراق والمنطقة.