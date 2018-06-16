الصليب الأحمر الدولي: كارثة إنسانية تنتظر اليمن إثر معارك الحديدة!

الوقت-نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي صباح اليوم بياناً لها تناولت فيه خطورة الوضع الإنساني في اليمن وتدهوره إثر معارك الحديدة اليمنية متوقعة حدوث وضع كارثي، وأنه من المنتظر أن يغادر المدينة عشرات آلاف المدنيين خلال الأيام القادمة.

وفي تفاصيل البيان قالت اللجنة انه " يعيش السكان المدنيون تحت ضغوط هائلة، التوتر يظهر في الشوارع، بدل الاحتفال بعيد الفطر مع العائلات، يسعى الناس إلى التزود بالمواد الغذائية والوقود خوفا من الحصار".

وفي وقت سابق، اكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "أن التقدم العسكري الأخير باتجاه الحديدة من شأنه أن يزيد الوضع الإنساني المأساوي سوءا، وخاصة أن السكان "بلغوا أصلا حالة قصوى من الإنهاك".

يذكر انه صباح اليوم أعلنت القوات الموالية للسعودية والامارات أنها أحكمت السيطرة على مطار الحديدة، وطردت المقاتلين اليمنيين منه، الا ان معلومات من الطرف المقابل نفت الامر.

هذا ويشن التحالف السعودي الاماراتي الأمريكي هجوماً على ميناء الحديدة من اجل السيطرة عليه لأهميته الاستراتيجية حيث انه 80 في المئة من المساعدات والواردات الغذائية تمر منه، وذلك لزيادة الضغط على المقاومة اليمنية من اجل قبول بشروط التحالف السعودي. وتثير المعارك المستمرة في الحديدة قلق ومخاوف دولية، من التسبب في كارثة إنسانية قد تهدد حياة ملايين المدنيين.