وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني

الوقت-نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم أمس الجمعة تقريراً تحدثت فيه حول أهمية معركة الحديدة اليمنية، حيث تناولت عدداً من المعلومات من بينها أهمية الحديدة ومينائها، ومخاطر فقدانها على القوات اليمنية، والدور الأمريكي فيها.

وفي تفاصيل التقرير قالت الصحيفة ان مدينة الحديدة تحتضن أكبر موانئ اليمن على ساحلها الغربي، وهو الميناء الوحيد التي تسيطر عليه القوات اليمنية، ويمثل شريان الحياة بالنسبة لهم. وأضافت الصحيفة ان هذا الميناء يمثل أيضاً، البوابة الرئيسية للمعونات الإنسانية والنقل التجاري إلى داخل البلاد (75% من جميع الواردات إلى اليمن تمر به).

وقالت الصحيفة ان التحالف السعودي الذي تدعمه أمريكا يحاول السيطرة على الحديدة من اجل زيادة الضغط على القوات اليمنية وأنصار الله من خلاله، حيث ان 80 بالمئة من المعونات الإنسانية تأتي من هذا الميناء.

وأضافت الصحيفة الامريكية انه "ليس واضحاً إن كان الحوثيون سيأتون إلى المفاوضات السياسية إذا فقدوا ميناء الحديدة؛ إذ ستتبقى لهم أراض يمنية شاسعة بينها صنعاء، وكثير من القوة السياسية".

وحول النظرة الأمريكية للمعركة قالت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى في حرب اليمن فرصة لتقليص دور إيران في الشرق الأوسط، لكنها قيدت دعمها للتحالف خوفاً من سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث تكتفي واشنطن بتزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو، وتقدم المساعدة الاستخبارية لتحديد أهداف للغارات، وأهم من ذلك يستخدم التحالف صواريخ دقيقة التصويب أمريكية الصنع.