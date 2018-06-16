وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 2 شوال 1439

إخترنا لكم

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا الوقت- كعادته، فاجأ السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في البرلمان الجميع. التحالف الجديد بين "ائتلاف الفتح العراقي" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و"حركة سائرون"

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

أخبار

صحيفة بريطانية: ترامب سيحرق الأرض وينقب عن النفط في القطب الشمالي!

صحيفة بريطانية: ترامب سيحرق الأرض وينقب عن النفط في القطب الشمالي!

الوقت-قامت صحيفة "آي" البريطانية بنشر مقال تناولت فيه استراتيجية الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، من أجل نظام عالمي جديد، وتساءلت فيه هل أضحت الولايات...

الصليب الأحمر الدولي: كارثة إنسانية تنتظر اليمن إثر معارك الحديدة! الوقت-نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي صباح اليوم بياناً لها تناولت فيه خطورة الوضع الإنساني في اليمن وتدهوره إثر معارك الحديدة اليمنية متوقعة...

تحرك إسرائيلي مستفز خلال مباراة إيران المغرب في كأس العالم! الوقت-اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يوم امس الجمعة اثر ما قامت به حسابات وزارة الخارجية الإسرائيلية من "مكر" إسرائيلي...

وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني الوقت-نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم أمس الجمعة....

أنصار الله: المبعوث الأممي يمثل غطاء لاستمرار العدوان على اليمن انصار الله: المبعوث الأممي يمثل غطاء لاستمرار العدوان على اليمن

نيويورك تايمز: محمد بن سلمان يشاهد كأس العالم في روسيا وطائراته تقتل اليمنيين نيويورك تايمز: محمد بن سلمان يشاهد كأس العالم وطائرته تقتل المدنيين اليمنيين

ترامب يقرّ فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين وبكين تهدد برد قويّ ترامب يقر فرض رسوم جمركية كبيرة على الصين وبكين تهدد برد قويّ

موسكو: عمل بعثة منظمة حظر الكيميائي في سوريا ينتهك مبادئ المنظمة موسكو: عمل بعثة منظمة حظر الكيميائي في سوريا ينتهك مبادئ المنظمة

آلاف الفلسطينيين يؤدّون صلاة العيد في المسجد الأقصى آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في طرطوس بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في هذه المدينة

آية الله خامنئي: المشروع الأمريكي هزم والشعب الإيراني لا ينال منه اليأس آية الله خامنئي: المشروع الأمريكي هزم والشعب الإيراني لا ينال منه اليأس

واشنطن تهدّد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400” واشنطن تهدد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400”

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة المغرب يعلن مقاطعته اجتماعا وزاريا في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحوّل إلى مستنقع للغزاة. السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحول إلى مستنقع للغزاة.

القوات اليمنية تقصف مقر القيادة الجوية السعودية القوات اليمنية تقصف مقر القيادة الجوية السعودية

روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان

فتح: "صفقة العار" مؤامرة لن تمر بالمطلق فتح: صفقة العار مؤامرة لن تمر بالمطلق

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان على الحديدة اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لبحث العدوان على الحديدة

نيويورك تايمز: هذا هو رجل ترامب الخفي وعرّاب علاقته مع الأمراء العرب نيويورك تايمز: هذا هو رجل ترامب الخفي وعراب علاقته مع الأمراء العرب

وول ستريت جورنال: أمريكا وبريطانيا تديران المركز العصبي للحرب على اليمن وول ستريت جورنال: أمريكا وبريطانيا تديران المركز العصبي للحرب على اليمن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

واشنطن تهدّد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400”

عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

رونالدو يتألق ويجبر الإسبان على التعادل

غضب عُمان يتفجر وهذه بعض حممه.. فتش عن الإمارات

أنصار الله: المبعوث الأممي يمثل غطاء لاستمرار العدوان على اليمن

مصر تستسلم في الوقت القاتل أمام اوروجواي

الصليب الأحمر الدولي: كارثة إنسانية تنتظر اليمن إثر معارك الحديدة!

وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني

تحرك إسرائيلي مستفز خلال مباراة إيران المغرب في كأس العالم!

صحيفة بريطانية: ترامب سيحرق الأرض وينقب عن النفط في القطب الشمالي!

إيران تقهر المغرب بالنيران الصديقة

مصدر سوري: البوكمال لم تتعرّض لأي لهجوم من داعش.. ومزاعم "الخوذ البيضاء" لا تطابق الواقع

موسكو تكشف سرّ عدم اكتمال صفقة منظومة إس-400 الروسية مع السعودية!

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر

ملف الدعم العسكري البريطاني للسعودية يفتح من جديد وتقرير يفضح ممارسات ال سعود

حسابات ابن سلمان وتعلّم دروس القمع من الإمارات

الخارجية الإيرانية: ليس أمام أوروبا المزيد من الوقت

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟

القوات اليمنية تستهدف بارجة حربية قبالة سواحل الحديدة

عضوان في الكنيست الإسرائيلي: "إسرائيل" خسرت الحرب أمام الفلسطينيين!

أردوغان يهدّد رئيس الوزراء النمساوي إثر إغلاقه 7 مساجد للمسلمين

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

البطالة والعجز الاقتصادي في تركيا

مجلة أمريكية تكشف تفاصيل الاتصالات بين محمد بن زايد ونتنياهو

حرب الموساد النفسية: صناعة الأسطورة عبر الإعلام

نتائج قمة مكّة: إنعاش على الطريقة السعودية

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

سوريا تؤكد كذب الأنباء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع "داعش" جنوب دمشق

تصريحات "العفاسي" حول الصلح مع الكيان الإسرائيلي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)

عدن "عروس البحر الأحمر" من "الجنة" إلى " الجحيم"

هل يستطيع الأمريكي استمالة الصدر الى جانبه؟

غياب ولي العهد السعودي عن المشهد الإعلامي؛ فرضيات عديدة وتساؤلات مشروعة

موقع أمريكي: لتقصف واشنطن "إسرائيل" إن كانت صادقة بالدفاع عن حقوق الإنسان

معركة الساحل الغربي في اليمن: الإعلام لا يصنع نصراً

دراسة إسرائيلية: السعودية تعتزم شراء أسلحة إسرائيلية حديثة من أجل حرب اليمن

دول خليجية تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي!

قناة الحرة الأمريكية: قوات خاصة أمريكية تشارك في معارك الحديدة إلى جانب السعودية!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني

السبت 2 شوال 1439
 
 
 
 
 
وول ستريت جورنال: هذه هي أهمية ميناء الحديدة اليمني

مواضيع ذات صلة

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان على الحديدة

أطماع أبوظبي بميناء الحديدة وراء تزعمها العملية العسكرية..تحذيرات من كارثة إنسانيّة

فشل الهجوم على الحديدة والحوثي يحمّل أمريكا وبريطانيا مسؤولية الكارثة الإنسانية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية يوم أمس الجمعة تقريراً تحدثت فيه حول أهمية معركة الحديدة اليمنية، حيث تناولت عدداً من المعلومات من بينها أهمية الحديدة ومينائها، ومخاطر فقدانها على القوات اليمنية، والدور الأمريكي فيها.

وفي تفاصيل التقرير قالت الصحيفة ان مدينة الحديدة تحتضن أكبر موانئ اليمن على ساحلها الغربي، وهو الميناء الوحيد التي تسيطر عليه القوات اليمنية، ويمثل شريان الحياة بالنسبة لهم. وأضافت الصحيفة ان هذا الميناء يمثل أيضاً، البوابة الرئيسية للمعونات الإنسانية والنقل التجاري إلى داخل البلاد (75% من جميع الواردات إلى اليمن تمر به).

وقالت الصحيفة ان التحالف السعودي الذي تدعمه أمريكا يحاول السيطرة على الحديدة من اجل زيادة الضغط على القوات اليمنية وأنصار الله من خلاله، حيث ان 80 بالمئة من المعونات الإنسانية تأتي من هذا الميناء.

وأضافت الصحيفة الامريكية انه "ليس واضحاً إن كان الحوثيون سيأتون إلى المفاوضات السياسية إذا فقدوا ميناء الحديدة؛ إذ ستتبقى لهم أراض يمنية شاسعة بينها صنعاء، وكثير من القوة السياسية".

وحول النظرة الأمريكية للمعركة قالت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى في حرب اليمن فرصة لتقليص دور إيران في الشرق الأوسط، لكنها قيدت دعمها للتحالف خوفاً من سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث تكتفي واشنطن بتزويد المقاتلات السعودية بالوقود في الجو، وتقدم المساعدة الاستخبارية لتحديد أهداف للغارات، وأهم من ذلك يستخدم التحالف صواريخ دقيقة التصويب أمريكية الصنع.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

اليمن الحديدة السعودية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شعار مونديال روسيا 2018
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الأسد يكشف معلومات هامة حول ملف الجنوب وأفاقه العسكري والسياسي
حرق صناديق الاقتراع يهدد بحرق الوحدة الوطنية في العراق
ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة