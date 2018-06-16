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رياضة

إيران تقهر المغرب بالنيران الصديقة

السبت 2 شوال 1439
 
 
 
 
 
إيران تقهر المغرب بالنيران الصديقة
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الوقت- منحت النيران الصديقة فوزاً ثميناً للمنتخب الإيراني في مواجهته أمام المغرب 1-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم روسيا 2018.

على ملعب "كريستوفسكي" في سان بطرسبورغ، سجل عزيز بوحدوز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع.

وحصد المنتخب الإيراني ثلاث نقاط ثمينة مكنته من احتلال المركز الأول في المجموعة الثانية في انتظار نتيجة مواجهة اسبانيا والبرتغال التي تقام لاحقا.

وبات بوحدوز أول لاعب بديل يسجل هدفا في مرماه منذ مونديال 2006، 

وهي الخسارة الثالثة لمنتخب عربي في المونديال الروسي، بعد الاولى للسعودية امام البلد المضيف صفر-5 والثانية لمصر امام الاوروغواي 0-1.

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