رونالدو يتألق ويجبر الإسبان على التعادل

الوقت- بفضل تألق كريستيانو رونالدو وتسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" استطاع منتخب البرتغال التعادل 3-3 مع إسبانيا الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم روسيا 2018

مباراة البرتغال وإسبانيا فرضت نفسها على جميع مباريات البطولة حتى الآن، خاصة وأنّ اللقاء شهد ثلاثة أهداف رائعة.

وسجّل رونالدو أهداف البرتغال الثلاثة في الدقائق (4 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه) و(44 و88 من ركلة حرة مباشرة، فيما وقّع على أهداف إسبانيا دييغو كوستا في الدقائق (24 و55) وناتشو في الدقيقة 58 من تسديدة قوية جداً من حدود منطقة الجزاء.

المباراة شهدت استحواذاً كبيراً للمتادور في الشوط الثاني إلا الخطاء الفردية وحنكة الدون حالت دون خسارة فريقه للنقاط الثالث في هذه المباراة.

وتصدرت إيران المجموعة الثانية بعد فوزها على المغرب في المباراة الأولى 1-0.