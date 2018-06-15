انصار الله: المبعوث الأممي يمثل غطاء لاستمرار العدوان على اليمن

الوقت- اعتبر الناطق الرسمي لحركة "انصار الله اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الجمعة ان أي حديث يطرح في وسائل الإعلام عن مطالبات أو ضغوط هذا غير صحيح وغير قابل للنقاش، مشيرا الى ان المبعوث الأممي لم يعمل شيئا حتى الآن وهو يمثل غطاء لاستمرار العدوان ودوره لا يختلف عن سابقه.

واشار عبد السلام الى ان المبعوث الاممي زار صنعاء لأكثر من مرة والتقى بالمسؤولين لمناقشة رؤية حل سياسي شامل.

من جهة اخرى اكد الناطق ان الجيش اليمني واللجان الشعبية لديهم استراتيجية مدروسة لاستنزاف العدو في الساحل الغربي مشيرا الى ان العمليات العسكرية تتركز في منطقة الدريهمي والعدو محاصر من الخلف ولا يتلقى إمداداته إلا من البحر.

ويعتزم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إجراء لقاءات مع القيادات اليمنية في صنعاء، يوم غد السبت، وعرض الشروط الإماراتية من أجل وقف معركة الحديدة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مقربة من المبعوث، أن الإمارات، التي تتزعم معركة الحديدة كانت قد أمهلت المبعوث الأممي 3 أيام، من أجل إقناع الحوثيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها الاستراتيجي، قبل التحرك العسكري صوب مطار الحديدة، وذلك بعد زيارته العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قبل أيام.