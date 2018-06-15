السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحوّل إلى مستنقع للغزاة.

الوقت- جدّد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تأكيده استعداد الشعب اليمني للتصدي لقوى العدوان، متوعداً تحويل الساحل الغربي إلى مستنقع للغزاة.

وأشاد السيد الحوثي في آخر محاضراته الرمضانية، مساء الخميس، بالمواقف العظيمة لأبناء تهامة الأحرار والشرفاء وبسالتهم في الجبهات، مشدداً على أنهم بحاجة لمساندة قوية من الدولة والشعب وأن هذا ما يتطلبه حجم المعركة.

وأشار إلى أن معركة الساحل الغربي معركة رئيسة لأن قوى الغزو على مرّ التاريخ كانت تركز على ساحل اليمن وجزره، وقال السيد الحوثي: "لطالما كان الساحل اليمني على مر التاريخ هدفاً استراتيجياً للغزاة، مشدداً على أن مواجهة العدوان مسؤولية وطنية أمام خطر الاحتلال والغزو الأجنبي".

وأكد أن الشعب اليمني يخوض اليوم معركة التحرر والإباء ومواجهة الطاغوت والاستكبار في كل الجبهات، وحول معركة الساحل أيضاً، ذكر السيد الحوثي أن الاختراقات لن تكسر من إرادتنا ولا من عزمنا ولن تغير في موقفنا بل تزيدنا قناعة بأن الموقف بات ألزم.

واختتم السيد الحوثي محاضرته بالدعوة للاستمرار في التصدي للعدوان ومواجهة قوى الطاغوت والاستكبار، معرباً عن أمله في تعزيز الحالة الأخلاقية والقيمية والسلوكية والروابط الاجتماعية والاهتمام بالجانب الخيري بعد شهر رمضان المبارك.