عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 1 شوال 1439

إخترنا لكم

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا

الكتلة الأكبر نيابياً: تحالف العداء لأمريكا الوقت- كعادته، فاجأ السيد مقتدى الصدر زعيم "حركة سائرون" الكتلة الفائزة بأكبر عدد من النواب في البرلمان الجميع. التحالف الجديد بين "ائتلاف الفتح العراقي" بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و"حركة سائرون"

يوم القدس 2018: تحديات كبيرة واستجابات أكبر الوقت- يبدو أن يوم القدس في هذا العام أكثر تميّزاً على كافّة الصعد. فقد مرّ اليوم الذي بات رمزاً للقضيّة الفلسطينية وعنواناً لجوهر الصراع القائم منذ أكثر من 70 عاماً في ظل ظروف هي الأكثر حساسيّة منذ عقود.

استراتيجية العزم: هل تعيد آمال المحمدين؟ الوقت- تتوالى الحقبة المحمديّة فصولاً. يأتي الاجتماع الأخير امتداداً للتعاون القائم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي الأمير محمد بن زايد في العديد من الملفات الإقليمية.

خطاب خامنئي؛ صدمة مرتدة عمادها العلم والمقاومة والشعب ألقى المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، يوم أمس الاثنين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ29 لرحيل الإمام الخميني، تطرق فيها إلى أبرز مجريات الأحداث في المنطقة، والتي يعد...

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟! الوقت- نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مؤخرا معلومات تفيد بأن السعودية هددت باستخدام القوة العسكرية ضد قطر إذا حصلت على منظومة "أس 400" الدفاعية الروسية.

أخبار

آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

آلاف الفلسطينيون يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى

بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في هذه المدينة بالصور..الرئيس الأسد يصلي صلاة عيد الفطر في هذه المدينة

آية الله خامنئي: المشروع الأمريكي هزم والشعب الإيراني لا ينال منه اليأس آية الله خامنئي: المشروع الأمريكي هزم والشعب الإيراني لا ينال منه اليأس

واشنطن تهدّد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400” واشنطن تهدد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400”

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة المغرب يعلن مقاطعته اجتماعا وزاريا في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحوّل إلى مستنقع للغزاة. السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحول إلى مستنقع للغزاة.

القوات اليمنية تقصف مقر القيادة الجوية السعودية القوات اليمنية تقصف مقر القيادة الجوية السعودية

روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان

فتح: "صفقة العار" مؤامرة لن تمر بالمطلق فتح: صفقة العار مؤامرة لن تمر بالمطلق

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان على الحديدة اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لبحث العدوان على الحديدة

نيويورك تايمز: هذا هو رجل ترامب الخفي وعرّاب علاقته مع الأمراء العرب نيويورك تايمز: هذا هو رجل ترامب الخفي وعراب علاقته مع الأمراء العرب

وول ستريت جورنال: أمريكا وبريطانيا تديران المركز العصبي للحرب على اليمن وول ستريت جورنال: أمريكا وبريطانيا تديران المركز العصبي للحرب على اليمن

الأسد يرحب بوجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا الأسد يرحب بوجود قواعد عسكرية ايرانية في سوريا

فشل الهجوم على الحديدة والحوثي يحمّل أمريكا وبريطانيا مسؤولية الكارثة الإنسانية الحوثي يحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية الكارثة الإنسانية بعد الهجوم على الحديدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً جديداً بخصوص فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً جديداً بخصوص فلسطين

إيطاليا تتهم فرنسا بالنفاق بخصوص ملف الهجرة إيطاليا تتهم فرنسا بالنفاق بخصوص ملف الهجرة

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

تفاصیل التحالف بین "الحر" و"النصرة" لشنّ هجمات كيميائية تفاصیل التحالف بین الحر والنصرة لشن هجمات كيميائية

إحباط هجوم كبير لتنظيم النصرة على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين احباط هجوم كبير لتنظيم النصرة على بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين

قناة إسرائيلية: كوشنر يستعد لطرح صفقة القرن خلال أيام قناة اسرائيلية: كوشنر سيطرح صفقة القرن خلال أيام

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

روسيا تهين السعودية في افتتاح المونديال

المغرب يعلن مقاطعته اجتماعاً وزارياً في السعودية بعد اتهام الرياض بالخيانة

غضب عُمان يتفجر وهذه بعض حممه.. فتش عن الإمارات

عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

السيد الحوثي: الساحل الغربي سيتحوّل إلى مستنقع للغزاة.

واشنطن تهدّد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات “إس-400”

اليمنيون في جمعتهم الأخيرة: حيّ على القدس، حيّ على خير البقاع

وثيقة عسكرية أمريكية: انتكاسات ومعارك جهنميّة للإمارات في اليمن

روحاني وبوتين: موسكو وطهران تتعاونان بنجاح لتسوية الأزمة في سوريا

الأردن؛ احتجاجات وأيادٍ خارجية...فمن يوقفها؟!

الدفاع الكندية تعلن وقف المساعدات للبشمركة في العراق

لظروف حساسة..احتمال تمديد ولاية آيزنكوت في قيادة الأركان

بعد إغلاقه لمدة 6 أعوام، الحياة تعود إلى أشهر فنادق حلب

من يريد إحراق العراق بإحراق نتائج الانتخابات؟

القوات اليمنية تستهدف بارجة حربية قبالة سواحل الحديدة

العبادي: إحراق صناديق الاقتراع يمثل مخططاً لضرب العراق ونهجه الديمقراطي

اجتماع قريب لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

لاريجاني: ثمة تدابير ستتخذ بالتناسب مع تصرفات الإدارة الأمريكية

حرب الموساد النفسية: صناعة الأسطورة عبر الإعلام

روسيا: نقاط "داعش" في سوريا تتمركز في مناطق سيطرة أمريكا فقط

الاندبندنت: أعلام حزب الله اللبناني والمقاومة ترفرف وسط لندن

"شيزوفرينيا" القادة العرب تتجسّد في القضية الفلسطينية

ذكرى فاتحة الانتصارات: أين أصبح حزب الله؟

ماهي أبعاد حصول قطر على "اس 400"؟!

إيران تبرم اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسي

الرئيس الأسد: تعزير التعاون بين دمشق وطهران من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية

السجون السرية في اليمن: دور أمريكي بأدوات إماراتية

قرارات حقوق الإنسان صفعة أخرى على وجه الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

من هي الدول التي أعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك؟

غياب ولي العهد السعودي عن المشهد الإعلامي؛ فرضيات عديدة وتساؤلات مشروعة

موقع أمريكي: لتقصف واشنطن "إسرائيل" إن كانت صادقة بالدفاع عن حقوق الإنسان

بالصور... مدن وشخصيات ووسائل إعلام عالمية تعلن تضامنها مع فلسطين وسط صمت عربي مطبق

بالصور.. أهالي عدن يدوسون العلم الإماراتي وصور محمد بن زايد بأقدامهم

عدن "عروس البحر الأحمر" من "الجنة" إلى " الجحيم"

دراسة إسرائيلية: السعودية تعتزم شراء أسلحة إسرائيلية حديثة من أجل حرب اليمن

دول خليجية تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبدالله سامبي!

ملفات

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

الجمعة 1 شوال 1439
 
 
 
 
 
عزلة دولية غير مسبوقة.. هل وصلت أمريكا إلى بداية النهاية؟

مواضيع ذات صلة

الأمم المتحدة: من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان

نيكي هايلي تتهم الأمم المتحدة بـ"ممارسة النفاق"

الأمم المتحدة: غزة على حافة الحرب

25 عاماً من صمت الأمم المتحدة تجاه جرائم أمريكا ضد "الداووديين"

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- هزيمة جديدة لحقت بأمريكا ولكن هذه المرّة في أروقة الأمم المتحدة، إذ شهدت الجلسة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصويت 120 دولة للقرار الذي تقدّمت به منظمة الاتحاد الإسلامي وجامعة الدول العربية والذي يُدين الإجراءات غير القانونية التي قامت بها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التصويت لمصلحة فلسطين في الأمم المتحدة

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء الماضي 13 حزيران/ يونيو اجتماعاً تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية والأراضِ الفلسطينية المحتلة" وذلك بطلبٍ من الدول العربية وأعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وخلال الاجتماع تبنّى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بأغلبية الأصوات يؤكّد الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني.

وحمل القرار الذي اتخذه أعضاء المجلس بالأغلبية إدانةً واضحة للنظام الصهيوني في الوقت الذي حاول فيه كل من ممثلي الكيان الصهيوني وأمريكا جهدهم لتغيير وجهات نظر ممثلي الدول الأعضاء، غير أنّ كل تلك الجهود فشلت في ثني الدول عن قرارهم، ليصوّت في النهاية 120 عضواً في الجمعية العامة لمصلحة القرار الذي أنصف فلسطين.

أمريكا.. المدافع الوحيد عن الصهاينة

المتحدثة باسم أمريكا في الأمم المتحدة نيكي هايلي وخلال كلمتها كررت مطالبها غير المنطقية والتي لا ترتكز على أي أساس، داعيةً أعضاء الجمعية العامة إلى التصويت لمصلحة التعديلات التي اقترحتها واشنطن على القرار المقترح والذي يهدف إلى إدانة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كما ادّعت هيلي وجود العديد من الأزمات في العالم، لكن الأمم المتحدة تريد إدانة النظام الصهيوني فقط!، وكررت هيلي مزاعمها التي لا أساس لها من الصحة حول "الاحتجاجات في إيران"، منتقدةً في الوقت ذاته الأمم المتحدة على "مهاجمة إسرائيل فقط"!.

وزعمت هيلي أنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يأتِ على ذكر العامل الرئيسي في الأحداث الأخيرة التي حدثت في قطاع غزة، موجهة إصبع الاتهام لحركة حماس.

فشل أمريكا في تعديل قرار إدانة "إسرائيل"

وبعد كلمات كلّ من بوليفيا وجنوب إفريقيا والفاتيكان حول فلسطين والنظام الصهيوني، تحدّث رئيس الجمعية العامة حول التعديل الذي اقترحته واشنطن على القرار المقترح حول فلسطين، لتبدأ الهزيمة الأمريكية مع كلمة مندوب الجزائر الذي طالب أعضاء الأمم المتحدة بالتصويت لمصلحة القرار الأول دون النظر إلى الطلب الأمريكي بإضافة تعديلات على القرار، حاثّاً في الوقت ذاته أعضاء الجمعية العامة لعدم النظر إلى تعديلات واشنطن.

وطبقاً لما قاله ممثل الجزائر فإن أمريكا اقترحت فقط إضافة تعديل لإدانة حماس وذلك بهدف عدم اعتماد قرار "حماية الشعب الفلسطيني"، أما المندوب الكوبي فأكد رفض التحرك الأمريكي بمجمله.

وبعد الفشل الأمريكي الذريع في الأمم المتحدة؛ خرجت نيكي هايلي منتقدةً وبشدّة رفض الأمم المتحدة التعديل المقترح من قِبل واشنطن لإدانة حركة حماس، متحدثةً بحدّة ضد الدول التي عارضت المقترح الأمريكي.

عزلة غير مسبوقة لأمريكا والكيان الصهيوني

الموافقة على قرار حماية الفلسطينيين في الأمم المتحدة والذي أتى بتأييد 120 دولة مقابل 8 أصوات فقط عارضته، يُظهر بما لا يدع مجالًا للشك إلى أي مدى تمّ عزل واشنطن، خصوصاً بعد مواقفها المعادية للفلسطينيين وتأييدها للكيان الصهيوني.

أكثر من ذلك فإنّ الدول الثمانية التي صوتت لمصلحة مشروع التعديل الأمريكي هي فقط استراليا وعدد من الشركاء الغربيين لواشنطن من الدول غير المعروفة أو مجموعة جزر كجزر مارشال وميكرونيزيا، وناورو، وتوغو، وجزر سولومون، وهو ما يثبت عزلة واشنطن وعزلة الكيان الصهيوني.

وربما من غير المبالغ اعتبار العزلة السياسية لأمريكا تتماشى مع عزلة النظام الصهيوني غير المسبوق، هذه العزلة التي اشتدت خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث أتت الرياح الدولية عكس ما يشتهيه صقور المحافظين الجدد في البيت الأبيض وحكومة ترامب إجمالًا، حيث أدّت مسألة نقل السفارة إلى زيادة التكاليف السياسية على أمريكا، واليوم تأتي تكلفة التصديق على القرار المدعوم من فلسطين وإدانة "إسرائيل" بعكس ما تُريد واشنطن إذ لم يُصوّت على تعديلها المقترح سوى ثماني دول، وهو الأمر الذي أظهر وبشكلٍ جلي العزلة الدولية التي باتت تعيشها أمريكا.

خلاصة القول إنّه وبعد التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول طلب أمريكا إضافة تعديل على مشروع قرار إدانة الكيان الصهيوني؛ أصبح من الواضح أن أمريكا فشلت مرة أخرى في الجمعية العامة حول موضوع فلسطين، خصوصاً أنّ حقّ الفيتو الذي تتمتع به لا يسري في أروقة الجمعية العامة، الأمر الذي يكشف عجز واشنطن وانعزالها دولياً بعد كميّة القرارات العبثيّة التي اتخذتها إدارة ترامب بحق عدد من الدول.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

فلسطين حركة حماس أمريكا الكيان الصهيوني الأمم المتحدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
شعار مونديال روسيا 2018
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان

الأسد يكشف معلومات هامة حول ملف الجنوب وأفاقه العسكري والسياسي
حرق صناديق الاقتراع يهدد بحرق الوحدة الوطنية في العراق
ردود أفعال منددة بشأن مشاركة الحكومة السودانية في الحرب على اليمن
مظاهرات بالضفة تطالب برفع العقوبات عن غزة