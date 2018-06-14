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أخبار

روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان

الخميس 30 رمضان 1439
 
 
 
 
 
روسيا تسحق السعودية بشكل مذل أمام محمد بن سلمان

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الوقت- في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت بملعب ”لوزينيكي” في العاصمة الروسية، موسكو، سحق المنتخب الروسي لكرة القدم نظيره السعودية بخماسية مذلة وسط حضور الرئيس الروسي فلادمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وسيطر منتخب روسيا على مجريات المبارات بشكل كامل، حيث نجح سريعاً في افتتاح النتيجة عبر يوري غازينسكي في الدقيقة الـ12، ليُدخل ضيفه السعودي في مرحلة من الشكّ وعدم الانسجام فوق "المستطيل الأخضر".

وبعد هذا الهدف تراجع المنتخب الروسي، للخلف معتمدا على الهجمات المرتدة، وهو الأمر الذي مكن المنتخب السعودي من السيطرة عل مجريات اللعب، واحتكار الكرة، غير أن سيطرته كانت عقيمة، في المقابل، الهجمات المرتدة أعطت أكلها لصاحب الارض، الذي وقع الهدف الثاني، في الدقيقة 42، بواسطة اللاعب دينيس تشرشيف.

وفي الجولة الثانية، بسط أصحاب الأرض سيطرتهم التامة على مجريات اللعب، وخلقوا العديد من الفرص الخطيرة، في المقابل تراجع المنتخب السعودي بشكل تام للخلف، وهو التراجع الذي مكن الروس، من توقيع ثالث الأهداف، في الدقيقة 71، بواسطة اللاعب إرتيم دزيوبا.

وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه الجميع، أن العداد سيتوقف عند الأهداف الثلاثة، أبى تيرشيف إلا ان يضيف الهدف الرابع، في آخر دقيقة من المباراة، ثم الخامس من ضربة خطأ مباشرة في آخر ثانية من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة، بخماسية لصالح المنتخب الروسي.

ووصل الأمير محمد بن سلمان الى بالعاصمة الروسية موسكو صباح اليوم، لمتابعة المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين الروسي والسعودي يتنافسان في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وأوروغواي.

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